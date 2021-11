Hockenheim. (RNZ) Im Kampf gegen das Coronavirus bietet die Stadt Hockenheim in Kooperation mit dem Landratsamt wieder einen anmeldefreien Impftermin in der Rennstadt an. Geimpft wird am Freitag, 5. November, von 13 bis 18 Uhr in der Stadthalle. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson. Bei Letzterem handelt es sich um einen Impfstoff klassischer Bauart, der nur einmal verabreicht werden muss. Die mRNA-basierten Impfstoffe von Biontech und Moderna entwickeln erst nach der zweiten Impfung ihre volle Wirksamkeit. Diese sollte etwa drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung erfolgen. Wer in diesem Zeitraum eine Erstimpfung mit Biontech oder Moderna bekommen hat, kann sich am Freitag in der Stadthalle seine Zweitimpfung abholen. Genesene, die nachweislich vor mehr als sechs Monaten mit dem Coronavirus infiziert waren, können sich ebenfalls impfen lassen.

Mit Biontech und Moderna sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich. Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren brauchen eine formlose Einverständniserklärung der Eltern. Zwölf- bis 13-Jährige können nur in Anwesenheit eines Elternteils geimpft werden. Drittimpfungen oder sogenannte Booster-Impfungen, sind für all jene möglich, die nach aktuellem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz berechtigt sind. Dazu zählen Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr, bei denen die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Für Fragen rund um die Impfaktion bietet die Stadtverwaltung eine Impfhotline unter der Telefonnummer 06205 / 21.334 an.