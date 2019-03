Die Forstarbeiten auf dem Campingplatz C 3 sind bereits in vollem Gang. Entlang der Waldstraße sollen dort rund 70 Bäume gefällt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben diese unter dem trockenen Sommer und dem Befall durch Käferlarven gelitten. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Baumfällarbeiten werden bei den Grünen grundsätzlich kritisch beäugt. Selbst bestellte Baumgutachter sind nicht per se von jeder Kritik ausgenommen. Auch die Campingplätze während des Formel-1-Gastspiels in Hockenheim sind der Ökopartei ein Dorn im Auge. "Der Wald geht, die Formel 1 kommt", sagt dazu Grünen-Stadtrat Adolf Härdle. Der Klimawandel sei zwar eine weltweite Herausforderung. Doch jeder könne seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Und Hockenheim könne dies tun, indem es den Stadtwald schützt und kein Campen im Wald mehr zulässt.

Gegenwärtig stehen die beiden Campingplätze C 3 und C 4 hinter den Sportplätzen im Fokus, wobei C 4 derzeit nicht mehr als Campingplatz genutzt wird. Entlang der Waldstraße im Bereich von C3 sind allerdings Baumfällarbeiten durch das Forstamt im Gang. Laut der Stadtverwaltung sind die betroffenen Bäume durch den trockenen Sommer und Käferlarven, genannt Engerlinge, beschädigt worden. Ein von der Hockenheim-Ring GmbH bestellter Baumgutachter hatte dort eine beeinträchtigte Verkehrssicherheit festgestellt.

Im Ergebnis müssen rund 70 Bäume gefällt werden, so die Zählweise der Grünen. Dabei handelt es sich um Kiefern und Robinien. Die Fraktion der Grünen hat inzwischen einen Antrag gestellt, das Thema unter dem Tagesordnungspunkt "Weiterentwicklung des Stadtwalds" im Gemeinderat zu behandeln. Aus terminlichen Gründen wird dies aber erst in der April-Sitzung möglich sein.

Die unmittelbaren Anwohner der sogenannten Stadtwaldresidenz aus der Heinrich-Böll-Straße befürchten, dass die nun eingeleiteten Baumfällarbeiten in Zusammenhang mit einem anderen Projekt stehen könnten. "Beim Gassi gehen mit dem Hund, habe ich das ein oder andere Gerücht gehört. Dann habe ich einmal den Förster gefragt, der mir aber keine Auskunft geben durfte", berichtet einer der Anwohner. Das Gerücht besagt, dass eine nahegelegene Autobahnrastanlage vergrößert werden soll. Und die ist vom Wohngebiet nur ein paar hundert Meter entfernt.

Neben der Problematik des Campens im Wald steht nämlich schon seit längerem die Idee im Raum, dass der nahegelegene Autobahnrastplatz erweitert werden könnte. Im Regierungspräsidium in Karlsruhe bestätigt man auf Nachfrage entsprechende Planungen. Mit den derzeitigen Baumfällarbeiten habe das Projekt aber nichts zu tun. Und in welcher Form die Erweiterung des Lkw-Standplatzes umgesetzt werde, sei noch völlig offen. "Das Regierungspräsidium ist tatsächlich mit Überlegungen zur Erweiterung der Autobahnraststätte West an uns herangetreten", sagt Christian Stalf, Sprecher der Stadt Hockenheim.

Schon seit längerem sei bekannt, dass ein erheblicher Mehrbedarf an Lkw-Stellplätzen entlang der gesamten A 6 bestehe. Dafür gebe zwei Alternativen: Bei der "kleinen Lösung" sei ein Ausbau der Anlage mit 49 Parkplätzen auf 93 Stellplätze vorgesehen. Die "große Lösung" sehe eine neue Rastanlage an anderer Stelle vor. "Mit bis zu 400 Stellplätzen", so Stalf. Wo genau diese Anlage gebaut werden könnte, sei noch völlig offen. "Wir sind in einem sehr frühen Planungsstadium", erklärt ein Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Genaueres könne man dazu aber erst Mitte des Jahres sagen.

"Wir als Stadt sind in die Planungen nicht eingebunden", sagt Christian Stalf. Man werde jedoch angehört und sich als Träger öffentlicher Belange dazu äußern. In diesem Zusammenhang müsse auch geklärt werden, ob für den Ausbau der Anlage ein städtisches Gelände benötigt wird, das die Kommune dem Land abkaufen müsste.