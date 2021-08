Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Es ist bekannt, dass es in der Hockenheimer Stadtverwaltung, nachdem Marcus Zeitler zum neuen Oberbürgermeister gewählt wurde, einige strukturelle und personelle Veränderungen gab. Unter anderem hatte Zeitler einen Compliance-Anwalt bestellt. Der soll in Unternehmen dafür sorgen, dass die internen Regeln eingehalten und die Abläufe innerhalb der Stadtverwaltung sicher gestellt werden. Weit gefasste Definitionen umfassen sogar eine Anti-Korruptions-Funktion. Bei Unregelmäßigkeiten können Mitarbeiter diese anonym melden. Dieses für Hockenheim neuartige Kontrollinstrument wurde laut Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg bei einer Betriebsversammlung zuvor vorgestellt.

Vor einiger Zeit gab es dann eine Meldung aus dem Bereich des Bauhofs, die so bedeutend war, dass relativ schnell, Ende Mai, zwei fristlose Kündigungen ausgesprochen wurden. Sie betrafen die damalige Bauhofleiterin und ihren Ehemann, der als Vorarbeiter und Werkstattleiter dort arbeitete. Beide waren seit 20 beziehungsweise 30 Jahren am Hockenheimer Bauhof beschäftigt, und gegen beide war daher laut Tarifvertrag eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Eine fristlose Kündigung wegen eines Vergehens ist aber zulässig, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Die Beschuldigten sollen Metallschrott illegal verkauft und eine "schwarze Kasse" damit gefüllt haben, aus der man Betriebsfeiern finanziert hatte.

Die beiden Betroffenen klagten vor dem Arbeitsgericht Mannheim und gewannen den Prozess, weil fristlose Kündigungen an einen genauen Verfahrensablauf gebunden sind und der Personalrat zwingend in die Angelegenheit eingebunden werden muss. Im vorliegenden Fall hatte das Arbeitsgericht einen Mangel in der Beteiligung des Personalrats erkannt. Die Stadt hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt und will die Kündigung vor dem Landesarbeitsgericht Mannheim noch einmal vorbringen.

Mittlerweile gibt es eine zweite fristlose Kündigung gegen die beiden ehemaligen Bauhof-Mitarbeiter wegen weiterer Anschuldigungen. Es wird ihnen vorgeworfen, jahrelang Holz aus Baumfällungen privat verwertet und ein Bauhof-Fahrzeug weit unter Wert erworben zu haben. Das Fahrzeug soll von der Bauhofleiterin für 100 Euro statt des tatsächlichen Werts von 2300 Euro an ihren Ehemann verkauft worden sein. Diese Beschuldigungen bleiben bestehen. Der Verweis der gekündigten Mitarbeiter auf ein Gewohnheitsrecht, dass Bauhof-Mitarbeiter Restholz für den privaten Gebrauch entnehmen durften, wird von der Stadt nicht akzeptiert.

Die Stadt hat gegen die beiden Beschuldigten inzwischen ein Hausverbot ausgesprochen und gegen beide Strafanzeige wegen Untreue und Unterschlagung gestellt. Außerdem läuft eine Schadensersatzklage beim Arbeitsgericht Mannheim über rund 34.000 Euro, so Zeitler. Darüber hinaus wird mit der Klage gesondert ein Anspruch gegen die ehemalige Bauhofleiterin in Höhe von knapp 4000 Euro und gegen ihren Ehemann in Höhe von 2700 Euro geltend gemacht. Dabei soll es sich um Arbeitszeitbetrug handeln. Eine Güteverhandlung zur zweiten ausgesprochenen fristlosen Kündigung erbrachte kein Ergebnis, sodass eine weitere Gerichtsverhandlung anberaumt wurde, die aber erst nach der Berufungsverhandlung zur ersten Kündigung stattfinden kann.

Die Berufungsverhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Mannheim findet am 19. November statt, die Verhandlung zur zweiten Kündigung, ebenfalls vor dem Arbeitsgericht Mannheim, folgt am 25. November.