Hockenheim. (pol/man) Eine 53-Jährige ist am Sonntagvormittag in Hockenheim von einem Hund angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei ging die Frau um 11 Uhr mit ihrem angeleinten Hund in der Waldstraße spazieren. Dabei kam ihr eine bislang unbekannte Hundehalterin mit einem nicht angeleinten Malteserhund entgegen. Die 53-Jährige bat die andere Frau, den Hund anzuleinen. Die Unbekannte kam ihrer Bitte jedoch nicht nach. Daraufhin biss der Malteser der 53-Jährigen in den Oberschenkel. Laut Polizei fiel die Frau zu Boden und zog sich einen Bluterguss zu, sodass sie nicht mehr allein aufstehen konnte. Trotz ihrer Bitte nach Hilfe entfernte sich die Unbekannte mit dem Malteserhund und ließ die Verletzte auf dem Boden liegen.

Die Hockenheimer Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach der Unbekannten, die wie folgt beschrieben wird: Die Frau ist 1,58 Meter groß und etwa 60 Jahre alt. Sie sprach Deutsch, hatte einen grau-blonden Pagenschnitt mit Locken und trug eine helle Jacke sowie Jeans. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06205/28600 bei der Polizei melden.