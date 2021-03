Von Stefan Kern und Susanne Kupke

Hockenheim/Schwetzingen. Dank Bodenheizung ist der erste Spargel in Baden-Württemberg da. Steffen Großhans aus Hockenheim beheizt sein Feld mit überschüssiger Abwärme einer Biogasanlage. Dabei wird der Boden so erwärmt, dass die Spargelpflanzen früher wachsen können als auf Feldern, die nur mit Folien abgedeckt sind oder wo der Spargel unter Tunneln wächst.

Spargel-Liebhaber müssen sich aber noch gedulden: Erst gegen Ende des Monats – "zu Ostern aber garantiert" – sind die bleichen Stängel auf den Märkten oder in Hofläden in größerer Menge zu kaufen, schätzt der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE/Bruchsal), Simon Schumacher. Ab Mai dürfte es dann auch Spargel-Schnäppchen in Supermärkten geben. Schumacher geht von einer ordentlichen Qualität aus: "Der Spargel ist gut in den Winter gekommen."

Auch die Kälte im Februar habe ihm gut getan. Sie begünstige den Austrieb. Die Spargelbauern hoffen, dass mit den Erntehelfern trotz Corona-Krise alles klappt. Im Südwesten ernteten sie dem Statistischen Landesamt zufolge im vergangenen Jahr ein Viertel weniger Spargel als im Vorjahr.

Den meisten Spargel- und auch Erdbeerbetrieben fehlten wegen der Corona-Beschränkungen die Erntehelfer. Spargel gedeiht besonders gut in sandigen, leichten Böden und braucht sonnige Standorte. In Baden-Württemberg wird Spargel hauptsächlich in der südlichen Rheinebene rund um Freiburg und in Nordbaden zwischen Baden-Baden und Mannheim auf einer Fläche von rund 2200 Hektar angebaut.

Unter den sechs Spargelbauern in Schwetzingen – die Familien Fackel-Kretz-Keller, Renkert, Schuhmacher, Schäufele, Gress und Spilger – machen sich derweil Sorgen rund um Corona und die Erntehelfer breit. In der vergangenen Saison mussten die Betriebe die Arbeitskräfte einfliegen lassen. "Im Notfall" werde man wieder zu dieser Maßnahme greifen, sind sich die Landwirte einig.

Elfriede Fackel-Kretz-Keller geht normalerweise mit drei Helfern an den Start. Sie ist "sehr zuversichtlich", dass die Mitarbeiter anreisen können. Auch Andreas Spilger, der sieben Erntehelfer aus Rumänien beschäftigt, ist überzeugt, dass die Mitarbeiter rechtzeitig eintreffen werden – wohl wissend, dass sich die Lage noch verändern kann. "Momentan sieht es bei den Bestimmungen ja jede Woche anders aus", sagt Spilger.

Wie ihre Kollegen steht auch die Schwetzinger Spargelbäuerin Sonja Schäufele in ständigem Kontakt mit ihren Erntehelfern. Diese hätten offenbar schon alle notwendigen Papiere besorgt und stünden bereit. Auch vor Ort sei alles vorbereitet. Die Beschäftigten würden in zwei Containern untergebracht, berichtet Schäufele. Bei Uli Renkert sind pro Saison zwölf Erntehelfer aus Rumänien im Einsatz. "Flexibilität ist derzeit das oberste Gebot", betont der Landwirt. "In dem Spiel sind gerade wirklich viele Unbekannte."

Obwohl die Bauern schon vor der zweiten Spargelsaison unter Corona-Bedingungen stehen, dominiert nach wie vor die Ungewissheit. "Was da in Stuttgart, Berlin, Brüssel und Bukarest an Maßnahmen beschlossen wurde, hilft zur Orientierung jedenfalls weiter", schimpft Renkert. Doch am Ende werde es schon klappen und das königliche Gemüse auf dem Tisch landen.

Schließlich habe man auch eine Tradition zu bewahren, finden Manuela Schuhmacher und Heike Gress. Immerhin werde schon seit 1668 Spargel in Schwetzingen angebaut. Kurfürst Carl Theodor verhalf dem Stangengemüse im 18. Jahrhundert dann zu seinem kulinarischen Siegeszug. Gartenbaudirektor Johann Michael Zeyher führte den Spargel auch geschmacklich zu neuen Höhen.

Indes laufen die Vorbereitungen in Schwetzingen auf Hochtouren. Anders als in anderen Regionen oder bei Steffen Großhans in Hockenheim wartet man dort noch ein paar Wochen, bis mit Folienabdeckungen gearbeitet wird und die typischen Spargeldämme aufgebaut sind. Damit werde der Sonne mehr Zeit gegeben, den Boden zu erwärmen, erklärt Schuhmacher. Ende März sei es dann aber auch in Schwetzingen soweit, und es werde aufgedämmt. Sobald der Boden mindestens zwölf Grad warm ist, beginnt der Spargel zu wachsen. Als Faustregel gilt, dass die Temperatur nachts nicht mehr unter null Grad fallen sollte. Diese Bedingungen sind in Süddeutschland meist ab Anfang oder Mitte April gegeben.

Der Hessische Bauernverband rechnet ebenfalls noch im März mit dem ersten Spargel der Saison. "Vor Ostern könnte es klappen, aber dann nur geringe Mengen unter Folienabdeckung", sagt Verbandssprecher Bernd Weber. "Im Februar schien die Sonne häufig, gleichzeitig sorgte der kräftige Frost für den notwendigen Kältereiz, das war sehr wichtig."

Nun komme es auf die nächsten Wochen an. "Die Wärme lässt derzeit zu wünschen übrig." Wer früh Spargel möchte, müsse tiefer in die Tasche greifen, sagt Weber. "Ich weiß nicht, ob wir unter 20 Euro hinkommen pro Kilo für die ersten Stangen." Das müsse aber jeder Erzeuger für sich selbst ausrechnen. "Der Genuss ist allerdings ungleich höher, wenn Spargel frisch aus der heimatlichen Region kommt."

Was ausländische Saisonarbeitskräfte angeht, höre man aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium, dass die Einreise der Erntehelfer auf dem Landweg gesichert sei, berichtet Weber und fügt hinzu: "Die Lage ist besser als 2020." Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd rechnet ebenfalls noch im März mit dem ersten Spargel. "Es wird aber wohl nur eine kleinere Menge", sagte Verbandssprecher Andreas Köhr.

Die Stangen kommen dann in der Pfalz und in Rheinhessen aus geschütztem Anbau unter dreifacher Folienabdeckung beziehungsweise Großtunneln. "Freilandspargel dauert wesentlich länger", erklärt Köhr. In diesem Jahr sei man insgesamt etwas später dran als 2020.