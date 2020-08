Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Bürgerbeteiligung ist in Hockenheim kein Neuland. Man erinnere sich nur an die ausufernden Diskussionen über mehrere Veranstaltungen hinweg in der Hockenheimer Stadthalle zum Thema "Sozialer Wohnraum". Nun steht ein sogenanntes "Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept" (GEZ) auf der Agenda der Stadtverwaltung.

Darin sollen Leitlinien festgelegt werden, in welche Richtung sich die Rennstadt in naher Zukunft weiter entwickeln soll. Der Gemeinderat hatte dafür in einer Klausurtagung im November 2019 bereits eine Prioritätenliste mit einigen Leuchtturmprojekten erarbeitet. Nun sollen bis zum 31. August die Bürger das Wort haben und der Verwaltung mitteilen, was ihnen am Herzen liegt.

"Die Bürgerbeteiligung bis Ende August ist nur eine Momentaufnahme. Das Konzept soll stetig weiterentwickelt werden und dem Gemeinderat als Leitstrahl dienen", erklärt Petra Oleszewski, Stadtplanerin im Hockenheimer Rathaus und betont: "Das beschließende Gremium bleibt aber letztlich der Gemeinderat."

Man sei auch vom Land gefordert gewesen, ein solches Konzept zu erarbeiten. Bestimmte Fördergelder sind nämlich daran geknüpft, ob eine Kommune ein solches themen- und flächenübergreifendes Konzept aufweisen kann.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann eine Bürgerbeteiligung derzeit nicht als Versammlung in der Stadthalle stattfinden. Stattdessen gibt es andere Möglichkeiten für die Hockenheimer, um sich einzubringen.

Im Internet kann man zum Beispiel auf der Beteiligungsplattform www.mitmachen-hockenheim.de von der Verwaltung vorgeschlagene Maßnahmen bewerten, indem man ihnen eine Note zwischen 1 und 6 gibt. Die Maßnahmen können außerdem mit Kommentaren versehen werden. Darüber hinaus können die Bürger auch ihre eigenen Ideen als Maßnahmen vorschlagen.

Für alle diejenigen, denen die Arbeit am Computerbildschirm und im Internet lästig ist, gibt es noch eine weitere Möglichkeit der Bürgerbeteiligung: Sie können sich auf Plakaten, die in den Schaufenstern der Stadthalle aushängen, informieren und einen Fragebogen ausfüllen. Die Fragebögen befinden sich in einem Behälter direkt vor den Schaufenstern.

Wer einen solchen Fragebogen ausgefüllt hat, kann ihn nur wenige Schritte weiter beim Rathaus einwerfen. "Bitte bringen Sie ihren eigenen Stift mit", appelliert Rathaussprecher Christian Stalf an die Bürger. "Wegen Corona werden dort keine Stifte ausgelegt."

Das Entwicklungskonzept ist in fünf große Themenbereiche gegliedert: Städtebau und Wohnen, Lebendige Innenstadt, Soziale Infrastruktur und Bildung, Verkehrliche Infrastruktur sowie Umwelt und Klimaschutz. Die Leuchtturmprojekte, die der Gemeinderat in seiner Klausurtagung erarbeitet hat, sind wie folgt nach ihrer Priorität geordnet:

> Verbesserung des Bahnanschlusses und ÖPNV-Anschlusses in Richtung Heidelberg, Walldorf und St-Leon (16 Punkte).

> Ausweisen von Entwicklungsflächen für die künftige Stadtentwicklung (15).

> Neugestaltung des "Areal Kanne" (11 Punkte).

> Umbau des Bahnhofvorplatzes zu einem Mobilitätspunkt und Stadteingang (8 Punkte).

> Verweil- und Begegnungszentrum für Jugendliche, etwa eine Skateranlage und eine Fläche zum "Chillen" (7 Punkte).

> Aufwertung und Gestaltung der Ortseingänge (7 Punkte).

> Nutzung für den Reiterplatz, wo keine Wohnbebauung möglich ist (7 Punkte).

> Entlastung des Verkehrs in der Karlsruher Straße (6 Punkte).

> Sozialer Wohnungsbau: Standort Hubäckerring/Stadtwerke und an weiteren Flächen (5 Punkte).

> Umwandlung des Zehntscheunenplatzes in einen Begegnungs- und Erlebnisort (5 Punkte).

Info: Mehr Infos gibt es im Internet unter der Adresse www.mitmachen-hockenheim.de.