Hockenheim. (hab) Angesichts der tödlichen Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind auch bei der Stadt Hockenheim einige Anfragen besorgter Bürger eingegangen. Sie wollten wissen, ob die Stadt auf Unwetter, Überflutungen und Starkregen vorbereitet sei. In der jüngsten Gemeinderatssitzung nahm Oberbürgermeister Marcus Zeitler nun Stellung zu diesem Thema. "Wir haben einen Katastrophenschutzplan. Der ist nicht mehr ganz neu, aber auch nicht ganz alt. Er stammt aus den Jahren 2016 und 2017", erklärte der Rathauschef. Es handelt sich dabei um einen Plan der Horan-Gemeinden Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim. "Ich bin ein Fan solcher Verwaltungsgemeinschaften", erklärte der OB. In der Horan-Verwaltungsratssitzung sei auch über einen neuen Katastrophenschutzplan diskutiert worden. "Allerdings würde ein neuer Plan schätzungsweise 50.000 bis 60.000 Euro kosten", berichtete Zeitler.

Im alten Plan geht es um Schnee, Hagel und Sturm. Auch Szenarien wie eine Trinkwasserverschmutzung oder ein längerer Stromausfall werden thematisiert. Die Szenarien reichen bis hin zu ABC-Vorfällen, also atomare, biologische oder chemische Gefährdungen der Bevölkerung. Bei Hochwasserereignissen sei Hockenheim durch das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) gut aufgestellt und gegen ein hundertjährliches Hochwasser am Kraichbach geschützt. Ab einem bestimmten Pegelstand werden Aluspundwände aufgebaut. "Das ist alles im Katastrophenschutzplan drin", so der OB.

Bei dem jüngsten Starkregenereignis vor einigen Wochen sei Hockenheim mit einem blauen Auge davongekommen. Es gab jedoch Stauungen im Kanalbereich sowie kleinere Wasseraustritte im Straßenbelag. Zudem wurde die Seebühne im Gartenschaupark überschwemmt. "Ein paar Stromverteilerkästen waren bedroht. Wir haben bereits überlegt, ob man sie höher setzen könnte", sagte Zeitler. "Insgesamt würde ich aber davon abraten, die Kanaldurchmesser zu vergrößern." Die Kanalgrößen seien für 99 Prozent der Regenereignisse ausreichend. "Insgesamt sind wir nicht schlecht aufgestellt, aber es gibt Verbesserungsbedarf." Würde man die Kanaldurchmesser erhöhen, wären alle bestehenden Hydraulikberechnungen überholt. Ein überdimensioniertes Kanalrohr würde beim gleichen Wasserdurchfluss zu mehr Schmutzablagerungen führen, insbesondere von Fäkalien. "Das wiederum hätte eine nicht unerhebliche Geruchsbelästigung aus dem Abwassersystem zur Folge", führte Zeitler aus.

Wichtiger Bestandteil eines Katastrophenschutzplans sei auch die Information der Bevölkerung über kritische Situationen. Im Moment setzt man dabei in Hockenheim auf Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr. Die Räte fragten Zeitler, ob die örtliche Sirene funktioniere. "Die Sirene würde funktionieren, wenn sie nicht seit 25 Jahren im Rathauskeller liegen würde", so Zeitler. Das aber ist nicht nur in Hockenheim der Fall. Die alten Luftschutzsirenen sind in vielen Kommunen längst abgebaut worden.