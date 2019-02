Hockenheim. (pol/sdm) Von der Ladefläche eines parkenden Lastwagens wurden mehrere, hochwertige Baumaschinen gestohlen. Die Polizei berichtet, dass der bislang unbekannte Täter die Maschinen in der Nacht zum Samstag entwendete. Darunter befanden sich unter anderem ein Plattenverdichter, eine Rüttelplatte, ein Hydraulikhammer und ein Asphaltschneider.

Die Baumaschinen waren lediglich mit einer Plane abgedeckt und nicht zusätzlich gesichert. Der Gesamtwert beläuft sich auf über 10.000 Euro. Der Lastwagen stand auf einem Parkplatz in der Rheinauer Straße in Hockenheim. Der Diebstahl wurde am Samstagmorgen bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Beamten des Polizeireviers Hockenheim suchen nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 melden.