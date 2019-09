Hockenheim. (pol/man) Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Hockenheim sind am Montagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf RNZ-Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße B39 zwischen den Abfahrten Hockenheim-Süd und Hockenheim-Mitte. Demnach war eine 36-jährige Seat-Fahrerin in Richtung Schwetzingen unterwegs und musste abbremsen, weil mehrere Wagen vor ihr die Spur wechseln wollten. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr daraufhin hin auf den Wagen der Frau auf. Sein Auto wurde wiederum von einer 51-jährigen Nissan-Fahrerin gerammt.

Die Seat-Fahrerin, die Begleiterin des Mercedes-Fahrers und die Nissan-Fahrerin wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes-Fahrer gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Insgesamt waren bei der Aktion drei Rettungswagen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim war ebenfalls vor Ort und reinigte die Fahrbahn von den ausgetretenen Betriebsstoffen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 31-jährigen Mercedes-Fahrer und die 51-jährige Nissan-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.