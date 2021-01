Hockenheim. (dpa-lsw) Ein Familienstreit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hockenheim hat am Freitagabend mit dem Tod des 59-jährigen Bewohners geendet. Ein erheblich alkoholisierter 35-jähriger Tatverdächtiger wurde nach Auskunft der Polizei vom Samstag festgenommen. Genaue Hintergründe und Tatmotiv wurden zunächst nicht genannt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat ermitteln, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.