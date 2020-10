Ludwigshafen. (cab) Der Abriss der Hochstraße Süd in Ludwigshafen hat ein juristisches Nachspiel. Wie die Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage am Mittwoch bestätigte, hat die Abrissfirma Moß beim Landgericht Frankenthal den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Stadt beantragt. Im Verfahren geht es um strittige Nachtragsforderungen, welche die Firma Moß aus dem Bauvertrag mit der Stadt erhebt. Ein Vergleich vor Gericht war am Dienstag gescheitert.

Laut Medienberichten soll die Firma aus dem Emsland von der Stadt Nachzahlungen in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro fordern. Ihr Auftragsvolumen hatte ursprünglich bei rund fünf Millionen Euro gelegen. Die Stadt bestätigte die Zahlen gegenüber der RNZ nicht und verwies lediglich allgemein darauf, dass sie verpflichtet sei, bei der Verwendung öffentlicher Mittel besonders sorgfältig zu sein: "Dies gilt auch im Falle der Prüfung von Forderungen von Vertragspartnern." Weitere Stellungnahmen lehnte die Verwaltung mit Verweis auf das laufende Verfahren ab. Nach RNZ-Informationen waren die Sicherheitseinrichtungen unter der Hochstraße der Grund für den Streit. Demnach hatte ein von der Stadt beauftragter Statiker die ursprünglich installierten 54 Stützen aus Baumstämmen, Stahl und Beton als zu unsicher eingestuft. Diese sollten verhindern, dass die Straße beim Abriss einbricht. Die Verwaltung forderte eine stabilere Variante. Die Mehrkosten dafür will Moß nun erstattet bekommen.

Die ursprüngliche Kostenschätzung für den gesamten Abriss hatte ursprünglich bei 15 Millionen Euro gelegen. Am 20. Oktober will das Landgericht im Streit um die Mehrkosten entscheiden.