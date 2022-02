Hockenheim. (pol/pri/rl) In einer Flüchtlingsunterkunft in der Pfälzer Straße in Hockenheim kam es am Donnerstagabend zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Feuer zwei Personen leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Das Feuer in der Unterkunft soll gegen 18 Uhr in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen sein. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurden zwei Gebäude mit mehr als 60 Erwachsene und Kindern evakuiert. Ein Bewohner sowie ein Feuerwehrmann wurden dabei leicht verletzt.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die evakuierten Personen wurden von der Stadt Hockenheim zunächst in zwei Bussen untergebracht und wurden am Abend noch betreut.

Rund 50 Kräfte von Feuerwehr und etwa 30 Kräfte vom Rettungsdienst waren im Einsatz.