1550 Panele, 500 Kilowatt-Peak Leistung: Jörg Faths Photovoltaikanlage an landwirtschaftlichen Gebäuden in Hirschberg an der Bergstraße erzeugt Strom, der in etwa für den jährlichen Verbrauch von 125 Familien ausreicht. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Es ist das erste Mal, dass ich in einer Krise profitiere", erzählt Jörg Fath aus Hirschberg. Angestrebt hat er das natürlich nicht. Aber auch die Strompreise steigen jetzt. Und seit Mitte vergangenen Jahres ist seine große Photovoltaikanlage am Netz. Auf die Idee gekommen ist der im Straßenbau tätige Bauingenieur nicht, weil er sich dadurch den großen Verdienst erhofft hat, sondern weil er, wie er betont, "überzeugter Umweltschützer" ist. Und sein Strom bleibt quasi im Land.

Im Jahr 2020 machte er Nägel mit Köpfen und mietete Dach- und auch Wandflächen vom landwirtschaftlichen Anwesen seines Vaters an, des Leutershausener Bauernverbandsvorsitzenden Werner Fath, und ließ die Anlage errichten. Die vollkommen mit Solarmodulen eingepackten Gebäude sind heute ein imposanter Anblick. Bis die Anlage allerdings ans Netz gehen konnte, sollte es dauern: Erst Mitte vergangenen Jahres war es so weit. Vorher musste auf dem Grundstück in der Siedlung "Im Schwanenstein", die sich in den Feldern westlich der Bergstraße befindet, ein eigenes Trafohäuschen errichtet und eine eigene Stromtrasse verlegt werden. Dann ging die Anlage mit 1550 Panelen und einer Leistung von 500 Kilowatt-Peak in Betrieb. Das reicht in etwa für den jährlichen Stromverbrauch von 125 Haushalten.

Ab einer Leistung von 100 Kilowatt-Peak müsse der Inhaber den Strom an der Strombörse selbst verkaufen, erläutert Jörg Fath. "Ich verkaufe meinen Strom an den Bodensee, an die Technischen Werke Schussental", so der Ingenieur. Diese würden den Strom virtuell erwerben, den er erzeugt. Mit seiner Anlage ist er in der sogenannten EEG-Umlage. Mit dieser wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien finanziert.

Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen, die Strom in das Netz der öffentlichen Versorgung einspeisen, erhalten dafür eine festgelegte Vergütung. Die Übertragungsnetzbetreiber verkaufen den eingespeisten Strom an der Strombörse. Wenn der Preis hier beispielsweise bei fünf Cent pro Kilowatt-Stunde liegt, erhält Fath vom Staat zwei Cent dazu. Dadurch hat er gesichert immer sieben Cent für seinen Strom. Reich wird er dadurch nicht, sagt der Leutershausener. Denn immerhin hat er in die Anlage eine dreiviertel Million Euro investiert. Hinzu kämen Kosten für die Wartung und Reinigung der Panels. Die Anlage ist auf 20 Jahre ausgelegt. Dann sollen sich zumindest die Investitionskosten amortisiert haben.

Die aktuelle Entwicklung, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, spricht für sich. "Die Strompreise gehen durch die Decke." Fath trägt seinen Teil dazu bei, Energie selbstständig und vor der eigenen Haustür zu produzieren. Der Bauingenieur sieht sich daher auch in seinem Vorgehen bestärkt – energie- und umweltpolitisch. "Alle Menschen reden über die Klimakrise, aber man sollte nicht nur reden, sondern auch handeln."

In der Siedlung "Im Schwanenstein" haben mit ihm zusammen auch zwei weitere Anwohner ihre Gebäude mit Photovoltaik ausgestattet, sodass sie zusammen auf eine Leistung von circa 1,4 Megawatt kommen.