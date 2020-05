Da war die Welt noch in Ordnung: Doris und Norbert Mewis bei einem Besuch in Kambodscha.

Von Marion Gottlob

Rhein-Neckar. An Silvester war die Welt noch in Ordnung: Das Viernheimer Ehepaar Doris und Norbert Mewis war für fünf Wochen nach Kambodscha gereist, um dort seinen 50. Hochzeitstag mit einheimischen Freunden zu feiern. Die Südhessen hatten Spenden aus Deutschland im Gepäck und besuchten Schulen, um das Schulgeld direkt zu übergeben und mit Schülern und Lehrern zu sprechen. "Für die Verwendung des Geldes stehen wir persönlich ein", betont Doris Mewis. Das Ehepaar konnte ohne Probleme nach Deutschland zurückkehren. Doch die Corona-Krise hat auch Kambodscha erreicht. "Wir machen uns große Sorgen", sagt Norbert Mewis.

Der erste Kontakt zwischen den Viernheimern und den Kambodschanern kam im Jahr 2013 anlässlich einer Urlaubsreise zustande. Gästeführer Tom lud die Viernheimer zu seinen Eltern und Verwandten ein – so entwickelte sich durch mehrfache Besuche bis heute eine deutsch-kambodschanische Freundschaft. Mit Hilfe der Mewis-Initiative und deutschen Spenden wurden bislang unter anderem 25 Brunnenanlagen gebaut.

Das Ehepaar warb zudem im Familien- und Freundeskreis um Paten, die den Schulbesuch von mehreren Kindern mitfinanzieren. Ein kleines Glück in größter Armut. Das alles ist jetzt in Gefahr. Vor der Corona-Krise besuchten jedes Jahr mehrere Millionen Touristen Kambodscha. Hauptziel war unter anderem das Weltkulturerbe Angkor Wat. Nun sind alle Flüge gestrichen, es gibt einen Ein- und Ausreisestopp. Wer doch nach Kambodscha reisen möchte, braucht ein spezielles Visum mit Gesundheitszeugnis und muss 50.000 US-Dollar zur Abdeckung eventueller Krankheitskosten hinterlegen. Im Moment sind sämtliche Touristen-Reisen ausgesetzt.

Grüße in Corona-Zeiten aus Kambodscha: Ihre Freunde vermissen Doris und Norbert Mewis und wünschen ihnen vor allem Gesundheit. Fotos: zg

Die nahe Angkor Wat liegende Stadt Siem Reap hat circa 175.000 Einwohner, die vor allem im Tourismusgewerbe tätig sind. Hier sind mittlerweile Restaurants, Hotels, Bars, Cafés sowie alle touristischen Aktivitäten geschlossen. Hotels und Souvenirgeschäfte stehen teilweise zum Verkauf.

Die Straßen sind leer gefegt. Ohne Touristen sind bereits unzählige Menschen arbeitslos geworden. Auch Tom hat seinen Job als Fahrer und Gästeführer verloren: "Ich lebe von einem Topf Reis am Tag", berichtet er. Seyha (25) verlor ihre Arbeit in einem Restaurant. Nun arbeitet sie als Putzhilfe für drei Dollar am Tag. Toms Cousine Theary hatte zunächst noch Arbeit und konnte ihre Verwandten unterstützen. Sie ist Assistentin der Geschäftsführung von "Artisans Angkor" in Siem Reap. Das war ein soziales, halbstaatliches Unternehmen, das jungen Menschen in ländlichen Gebieten Arbeit bot und das traditionelle Handwerk der Khmer pflegte und förderte. Jetzt fehlten die Touristen, die Mitbringsel kaufen. Erst wurden nur einige Abteilungen des Unternehmens mit seinen rund 1500 Mitarbeitern geschlossen und inzwischen das ganze Unternehmen.

Auch Thearys Mann, Thorn, der als Touristenführer tätig war und mehrere Sprachen beherrscht, hat keine Aufträge mehr. In seiner Verzweiflung fährt er mit seinem kleinen Zelt manchmal in den Dschungel zur Ablenkung. Die Menschen sind so verzweifelt, dass sie in die Reisfelder gehen, um im stehenden Wasser Schnecken, Frösche, Muscheln und Fische, aber auch Grünpflanzen, sogenannnte Morning Glory, zu sammeln. Das wird dann dem gekochten Reis beigegeben.

Es gibt auch kleine Lichtblicke: Die "Khmer for Khmer Organisation" betreibt unter anderem Werkstätten, damit Menschen Arbeit haben. Dazu gehört eine Nähwerkstatt. Durch die Initiative von Jürgen Däuber, Standortleiter von Henkel in Heidelberg, werden dort nun Textilmasken genäht, die im Werksverkauf zu einem geringen Preis angeboten werden. Doris Mewis war über 30 Jahre Sekretärin der Geschäftsleitung von Henkel und hat diesen Kontakt vor einigen Jahren vermittelt. Es wurden auch bereits mehrere Tausend Masken nach Deutschland geliefert und mit Hilfe der Firma Henkel Heidelberg verkauft. Auch das Ehepaar Mewis hat mehr als 100 Masken verkauft, der Erlös kommt den Menschen in Kambodscha zugute.

Die Viernheimer haben bereits Geld überwiesen, damit ihre Freunde Lebensmittel kaufen können. Ursprünglich hatten sie ein Mitglied der großen Familie von Tom im Sommer nach Deutschland eingeladen. Diese Reise musste storniert werden. Falls die Fluggesellschaft den Ticket-Preis rückerstattet, wird Familie Mewis das Geld spenden, ebenso wie das eingeplante Geld für den Aufenthalt des Freundes.

"Weder hier noch dort weiß jemand, wie lange die Krise dauern wird. Die Menschen in Kambodscha werden aber eher verhungern als am Coronavirus sterben", sagt Norbert Mewis.

Info: Spenden gehen auf das Konto des Vereins "Khmer for Khmer Organisation" (KKO), IBAN: DE 354.306.0967.405 625 850 0 Stichwort: Doris und Norbert Mewis. Weitere Information auch über www.kko-foerderverein.de.