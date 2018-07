Hockenheim. (alb/zg) "Wir waren alle tief entsetzt, als wir davon erfahren haben", sagt Sabine Kern, die Vorsitzende der 1. Großen Hockenheimer Carnevalsgesellschaft. Die 14-jährige Ella, leidenschaftliche Gardetänzerin in dem Verein, ist erneut an Blutkrebs erkrankt. "Nach dem ersten Mal und einer anstrengenden Chemotherapie hatten wir gehofft, dass sie es überstanden hat", so Kern. Doch die heimtückische Krankheit kehrte zurück - Ellas einzige Überlebenschance ist eine Stammzellenspende.

Bislang sei die weltweite Suche nach einem "genetischen Zwilling" vergeblich gewesen, teilt die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) mit. Doch Aufgeben gilt nicht. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am kommenden Samstag, 14. Juli, im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Hockenheim als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.

Auch Geldspenden würden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. Mit dabei sind auch Mitglieder des "Star Wars"-Fanclubs "German Garrison", die sich in originalgetreuen Kostümen von Darth Vader, Luke Skywalker und Co. für Fotos zur Verfügung stellen.

"Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebensretter gefunden werden", sagt Bianca Butz. Sie ist Mitglied der Initiativgruppe, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Hockenheim organisiert. Unter dem Motto "Gemeinsam für Ella!" appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich am kommenden Samstag zwischen 13 und 18 Uhr in dem Hockenheimer Gymnasium, Schubertstr. 5, in die Datei aufnehmen zu lassen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen.