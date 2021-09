Heppenheim/Heilbronn. (cab) Aus Vier werden Drei im Wahlkreis Heilbronn, aus Drei werden Zwei im südhessischen Wahlkreis Bergstraße: Die Bürger im Osten und Norden der Metropolregion werden künftig nicht mehr von so vielen Bundestagsabgeordneten in Berlin vertreten wie zuletzt. Die es geschafft haben, sind bekannte Gesichter. Vor allem an der Bergstraße hat Michael Meister (CDU) quasi das Abo auf das Direktmandat. Zum sechsten Mal holte er am Sonntag den Wahlkreis (obwohl er mit 30,5 Prozent über acht Prozentpunkte einbüßte). Doch sei er aufgrund der Prognosen gar nicht davon ausgegangen, "dass ich gewinne", wie er im Gespräch am Montag sagte. Mit seiner Partei und ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet ging Meister am Tag nach der Wahl hart ins Gericht.

Auch im Wahlkreis habe es "massiven Gegenwind" gegeben, sagte Meister. "Und das von Menschen, die offen für die CDU sind." Gerade gegen Laschet hätten selbst Unionsanhänger an der Bergstraße und im Odenwald Vorbehalte geäußert. Dass dieser jetzt das Kanzleramt fordere, sei "vermessen". Viel mehr sei Olaf Scholz (SPD) als Erstplatzierter am Zug. "Wenn er die Regierungsbildung schafft, wird er neuer Bundeskanzler." Als CDU müsse man erkennen, dass man verloren hat. "Es ist das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Union, und wir müssen den Bürgern auch mal sagen, dass wir das verstanden haben", so Meister, der seit 2018 Parlamentarischer Staatssekretär im Bildungsministerium ist. "Wir müssen uns fragen, ob wir noch zeitgemäß aufgestellt sind, und wir müssen die Diskussion zum Grundsatzprogramm unserer Partei wieder aufnehmen und zu Ende führen."

Mit Meister vertritt weiterhin Till Mansmann (FDP) den Wahlkreis in Berlin mit einem Mandat über die Landesliste. "Zwei für den Kreis sind in Ordnung", meinte der Liberale. Viele Wähler hätten das Potenzial der Erststimme aber noch gar nicht erkannt. Nach der Wahl seien SPD und CDU nicht "in bester Verfassung". Einen Wählerbonus sehe er weder für Scholz noch für Laschet. Daher sei es gut, dass sich zunächst Grüne und FDP abstimmen. Diese Vorklärung sei sinnvoll. Danach sei es wichtig, offen zu bleiben – auch wenn er selbst eine "Jamaika"-Koalition bevorzuge. Mit der CDU gebe es einfach mehr Übereinstimmungen.

Mansmann war mit seinem Ergebnis zufrieden. Er hatte 10,7 Prozent der Erststimmen (plus 3,1) auf sich vereint. Trotz leichtem Zuwachs und dem mit 27,2 Prozent zweitbesten Erststimmenergebnis reichte es für Sven Wingerter (SPD) nicht, der im Wahlkreis Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht beerben sollte.

Rund 3,5 Prozent fehlten Josip Juratovic (SPD) im Wahlkreis Heilbronn zum Direktmandat, das Alexander Throm (CDU) verteidigte. "Das ist nicht tragisch. Ich sehe das sportlich", so Juratovic, der ebenso über die Landesliste den Wiedereinzug schaffte wie Michael Link (FDP). Drei Abgeordnete in Berlin: Die Bürger des Wahlkreises hätten klug gewählt, sagte Juratovic. Zumal er mit Throm und Link immer gut zusammengearbeitet habe. Nach dem Wählerwillen hätte die SPD im Bund den Regierungsauftrag. Und auch wenn die Liberalen jetzt die Muskeln spielen lassen würden: Der Wahlkampf sei vorbei. Jetzt gehe es darum, möglichst noch vor Weihnachten eine "gute Koalition" zu schmieden, sagte der Sozialdemokrat, den die RNZ in Berlin erreichte. "Es gibt viel zu tun. Wir haben keine Zeit zu verlieren."