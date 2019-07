Heppenheim. (pol/mare) Es waren grausige Schreie. Sie flehten um Hilfe. Und entsprechend aufgeschreckt war eine Frau am Samstagmorgen in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße in Heppenheim. Sie alarmierte sofort die Polizei. Doch der Einsatz entpuppte sich als tierischer Unfug - und endete, wie die Beamten mitteilen, mit einem gemeinsamen Foto.

Aber der Reihe nach: Die eingesetzten Beamten machten sich, nachdem der Notruf eingegangen war, auf alles gefasst. Die Frau, die die Polizei gerufen hatte, erzählte der Streife, dass es sich anhört, als ob jemand erwürgt werden würde. So machten sich die Ordnungshüter auf die Suche - und wurden schnell fündig.

Zur Erleichterung aller stellte sich heraus, dass zwei Gelbkopfpapageie Schabernack trieben. Aus Langeweile machten die beiden Tiere Rabatz und setzten die Schreie ab. Dies war übrigens nicht das erste Mal, dass die Papageien diesen Unfug trieben, wie die Beamten später erfuhren.

Die Polizisten jedenfalls nahmen sich die Übeltäter zur Brust - und die zeigten sich dann reumütig und von ihrer besten Seite. Ein Papagei war sogar so neugierig, dass er sich wagte, auf der Schulter einer Polizistin Platz zu nehmen, um das Funkeln der Sterne genauer betrachten zu können.