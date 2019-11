Hemsbach/Gartenstadt. (pol/mare) Handgreiflichkeiten auf dem Sportplatz sind derzeit in aller Munde. Nicht erst seit David Abrahams Rempler gegen Freiburgs Trainer Christian Streich ist die Problematik auch im Amateurbereich der Region angekommen. Jüngste Beispiele sind ein Angriff eines Zuschauers in Sinsheim oder die Attacke gegen einen Schiedsrichter im südhessischen Münster. Nun ist diese Sache um ein Kapitel reicher: Denn im Spiel zweier sogenannter Privatmannschaften zwischen der SG Hemsbach und dem VfB Gartenstadt (2:2) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Spieler, bei der beide verletzt wurden. Die Polizei ermittelt nun, wie die Beamten mitteilen.

Die Partie fand bereits am 27. Oktober um 10 Uhr auf dem Sportplatz in der Hemsbacher Hüttenfelder Straße statt. Im Fußballkreis Mannheim sind 19 sogenannte Privatmannschaften aktiv, die in 2 eigenen Ligen spielen. In solchen Teams können auch Spieler mit einer aktiven Lizenz spielen.

Gegen Ende der ersten Halbzeit soll es bei dem Fußballspiel nun zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei gegnerischen Spielern gekommen sein. Beide Spieler, ein 30-Jähriger und ein 38-Jähriger, sollen hierbei verletzt worden sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten und sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 06201/71207 melden.