Von Axel Sturm

Ladenburg. Winfried Seidel hatte wieder mal das richtige Näschen, als ihm ein Oldtimerfreund einen Tipp gab. In Fachkreisen war gemunkelt worden, dass der Wagen des 54er-WM-Helden Fritz Walter verkauft werden soll. Der Besitzer des Ladenburger Automuseums Dr.-Carl-Benz zögerte nicht lange, als ihm der Benz 280 CE 114 Coupé angeboten wurde.

Die viertürige Limousine soll im Mittelpunkt einer großen Fritz-Walter-Ausstellung stehen, die am Samstag, 31. Oktober, im Museum eröffnet wird. Das Datum hat Seidel ganz bewusst gewählt, an diesem Tag wäre der Kapitän und Ehrenspielführer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft 100 Jahre alt geworden. Seidel hat für die Ausstellung den Deutschen Fußball-Bund kontaktiert, und auch die in Weinheim-Hohensachsen ansässige Sepp-Herberger-Stiftung leiht einige interessante Exponate für die Schau aus.

"Das ist aber nicht nur für Fußballfans eine tolle Sache. Auch Oldtimerfans kommen bei der Ausstellung auf ihre Kosten", freut sich der Museumschef. Er hat sich in letzter Zeit intensiv mit dem Leben von Fritz Walter befasst, der als bodenständiger und ehrlicher Mensch galt. Für den sensationellen 3:2-Sieg gegen Ungarn im Berner Wankdorf-Stadion und den Gewinn des WM-Titels haben die Helden von Bern 2350 Mark bekommen.

Fritz Walter, der wie sein Bruder Ottmar beim 1. FC Kaiserslautern spielte, soll neben einer Extraprämie von 1000 Mark noch einen Motorroller und einen Kühlschrank erhalten haben. Damals lebten Stars wie der Kapitän, Horst Eckel, Helmut Rahn oder Toni Turek noch bescheiden. Erfolgreiche Fußballer wurden bis in die 60er-Jahre hinein nicht sonderlich gut entlohnt. Anders als heute wurde die Vereinstreue aber noch großgeschrieben, nach der Karriere bekamen manche verdiente Kicker einen Kiosk oder Tabakladen vermittelt, um sich eine Existenz aufbauen zu können.

Idole wie Fritz Walter arbeiteten etwa als Markenvertreter nach ihrer Karriere. Der geschäftstüchtige Pfälzer brachte es zu bescheidenem Wohlstand. Der gelernte Bankkaufmann und seine Frau Italia waren Inhaber eines Kinos in Kaiserslautern und einer Wäscherei, in der die Gattin selbst mitarbeitete. Auch die Honorare aus einigen Buchveröffentlichungen waren ein Zubrot, sodass sich die in Alsenborn lebenden Walters 1973 das schicke Auto leisten konnten, das jetzt ins Ladenburg zu sehen ist.

Das Paar fuhr mit dem Benz, der in der Farbe "Ikonengold" produziert wurde, unter anderen zu den Spielen des SV Alsenborn, wo die Fußballlegende als sportlicher Berater beim damaligen Zweitligisten tätig war. Mit der Limousine steuerte Fritz Walter regelmäßig Hohensachsen an, um den "Chef" zu besuchen, wie das Spieleridol den Bundestrainer Sepp Herberger respektvoll nannte. Der Übungsleiter war übrigens Trauzeuge bei der Hochzeit von Fritz und Italia Walter. Nach dem Tod des "Chefs" am 28. April 1977 in Mannheim baute Fritz Walter die "Sepp-Herberger-Stiftung" auf, die beinahe in Ladenburg angesiedelt worden wäre.

Fritz Walter (Zweiter von links) trat mit seinen „Roten Teufeln“ 1952 zur Eröffnung eines Sportplatzes in Ladenburg an. Foto: Repro Sturm

Ursel Lederer, die Frau des Waldhof-Ehrenspielführers Rolf Lederer (1937-2011), erzählte der RNZ, dass sich Sepp Herberger und seine Gattin Eva für ein Grundstück in der Ladenburger Hadrianstraße interessierten. "Sie wollten unbedingt dorthin ziehen und sich einen Alterswohnsitz aufbauen", berichtete Lederer. Sepp Herberger und sein Architekt stellten die Planungen des Hauses dem damaligen Bürgermeister vor, der dem Landhausstil aber nichts abgewinnen konnte. Das passe nicht zum Viertel "Beint" in der Stadt, argumentierte der Rathauschef und empfahl, die Pläne zu ändern. Der legendäre Trainer war erbost, seinen Traum in Ladenburg ad acta legen zu müssen.

Verärgert zog er die Konsequenzen und baute sein Haus in Weinheim-Hohensachsen. Bessere Erfahrungen bei seinem Besuch in Ladenburg hatte Fritz Walter am 6. August 1952 gemacht, als er mit den "Roten Teufeln" den Total-Sportplatz einweihte. Der Inhaber des Feuerlöscher-Herstellers Total, Waldemar Förstner, hatte ein Stadion gebaut, das damals als Schmuckstück galt. Der Sponsor holte die besten Spieler und Trainer der Region in seine "Betriebsmannschaft", den SV 50 Ladenburg. Sie arbeiteten in der benachbarten Total-Fabrik und wurden schon vormittags für das Training freigestellt.

Die Ladenburger Spieler der "50er" erhielten damals schon satte Siegesprämien, die Kickstiefel wurden ebenfalls von Förstner bezahlt. Mit dem Bau des Stadions wollte der Mäzen hoch hinaus und lud den 1. FC Kaiserslautern nach Ladenburg ein. Förstner wusste, dass Fritz Walter gerne deftig speiste. Und so wurde nach dem Eröffnungsspiel vor 4000 Zuschauern, das die "Roten Teufel" mit 10:1 gewannen, für die FCK-Spieler und deren Spielerfrauen Schnitzel mit Kartoffelsalat und Schweinebraten mit Klößen aufgetischt.

Zum Verdauen wurden noch einige Runden "Steinhäger" ausgeschenkt. Zeitzeugen erinnerten sich, dass Fritz und Italia Walter erst weit nach Mitternacht das neu gebaute Clubhaus verließen und in die Pfalz aufbrachen. 68 Jahre nach der Partie schließt sich nun der Kreis. "Mit der Ausstellung soll die Lebensleistung von Fritz Walter an seinem 100. Geburtstag gewürdigt werden. Ich bin stolz, dass sein Auto im Mittelpunkt stehen wird", sagt Museumsbesitzer Winfried Seidel, der das größte Spiel in Fritz Walters Karriere, der Triumph gegen Ungarn, am 4. Juli 1954 in einer Kneipe verfolgte.

"Ein Bewunderer von ihm und Fußballfan bin ich bis heute geblieben", so Seidel beim RNZ-Besuch in der Werkstatt des Museums, wo der ikonengoldene Lack des Wagens derzeit noch etwas aufpoliert wird.