Heilbronn. (rnz) Bereits Anfang des Jahres bekamen die Ermittler Hinweise, wonach mehrere Personen in großem Umfang überwiegend mit synthetischen Drogen im Stadt- und Landkreis Heilbronn Handel treiben sollen. Als Hauptverdächtiger konnte ein im Odenwaldgebiet lebender 44-jähriger Brite ermittelt werden.

Wie sich herausstellte, hielt sich der Mann überwiegend im Stadtgebiet Heilbronn auf. Durch verdeckte Observationen gelang es den Ermittlern, dessen Lieferanten, einen im Rhein-Neckar-Kreis wohnhaften 29-jährigen Deutschen, zu identifizieren. Die Beschaffungswege der vorwiegend synthetischen Drogen konnten unter anderem durch den Einsatz eines verdeckten Ermittlers des Landeskriminalamts verifiziert werden. Hierdurch konnte auch der mutmaßliche Lieferant ermittelt werden.

Dieser und der 44-Jährige wurden dann bei der Abwicklung eines größeren Rauschgiftgeschäftes in Weinheim durch eine Spezialeinheit der Polizei festgenommen. Im Rucksack des Briten wurden ein Kilogramm Amphetamingemisch, 100 Gramm Haschisch, 100 Ecstasy-Tabletten und circa zehn Gramm Kokaingemisch gefunden. In einer Sporttasche befanden sich weiter zehn Kilogramm Amphetamingemisch.

Da durch die Observationen bekannt war, wo der Lieferant das Rauschgift vor der Übergabe geholt hatte, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Mannheim die Durchsuchung dieses Gebäudes angeordnet. In einem von dem 29-Jährigen angemieteten Lagerraum im Hinterhof wurden 23 Kilogramm Marihuana, sechs Kilogramm Haschisch, rund 500 Gramm Kokaingemisch, 850 Gramm MDMA und rund 7300 Ecstasy-Tabletten gefunden, außerdem mehrere Liter Amphetaminöl sowie mehrere Liter einer Säure und sonstige Gegenstände, die zur Herstellung von Amphetamingemisch benötigt werden. Offenbar handelte es sich um ein Drogenlabor.

Bei weiteren Durchsuchungen in einer Garage in Bensheim, Kreis Bergstraße, die ebenfalls dem 29-Jährigen gehörte, wurden weitere Drogen gefunden. Bei der Observation war den Beamten ein in Heppenheim auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellter Renault aufgefallen, den der 29-Jährige mehrfach gefahren hatte. Zudem gab es Hinweise, dass die Tätergruppierung über ein professionelles Schmuggler- respektive Bunkerfahrzeug verfügte.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei diesem Renault um das Bunkerfahrzeug. Das eigentliche Versteck war mit einer elektronischen Verriegelung versehen, die nur durch eine ganz spezielle Vorgehensweise überwunden werden konnte. Das Versteck selbst befand sich unter dem Beifahrersitz und beinhaltete weitere Drogen. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel liegt bei insgesamt etwa einer halben Million Euro. Der 44-jährige Brite und der 29-jährige Deutsche befinden sich in Untersuchungshaft.

Im Stadt- und Landkreis Heilbronn verfügte das Duo über einen großen Abnehmerkreis. In Bad Rappenau wurde am 18. Juni ein 31-jähriger Deutscher festgenommen. Dieser steht im Verdacht in mehreren Einzelfällen insgesamt mehrere Kilogramm Amphetamin und Marihuana über einen Mittelsmann von dem Briten erworben und weiterverkauft zu haben. In dessen Wohnung fanden die Ermittler verschiedene Drogen. Der 31-Jährige sitzt nun ebenfalls in Untersuchungshaft.

Gleiches gilt für einen 31-jährigen Spanier aus dem westlichen Landkreis Heilbronn und eine 22-jährige Deutsche aus Neckarsulm. Beide wurden am 24. Juni in Neckarsulm festgenommen. Ihnen wird ebenfalls der schwunghafte Handel mit Marihuana und Amphetamin im Kilogrammbereich vorgeworfen. Ihre Betäubungsmittel bezogen sie ebenfalls von dem Briten. Der Lebensgefährte der Frau, ein 27-jähriger Deutscher, belieferte in vielen Einzelfällen den mutmaßlichen Dealer aus Bad Rappenau, die er zuvor von dem Briten erhalten hatte. Auch er sitzt in Haft.

Die Polizei geht davon aus, dass es nicht bei den sechs Festnahmen und 30 Ermittlungsverfahren bleibt, sondern weitere hinzukommen. Insbesondere im Stadt- und Landkreis Heilbronn verfügten die Festgenommenen über einen großen Kundenstamm.

Update: Dienstag, 9. Juli 2019, 17.30 Uhr