Von Willi Berg

Heidelberg/Sinsheim. Ein Fernfahrer aus Weißrussland muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Der 32-jährige Familienvater soll Ende September 2018 auf einen anderen Trucker eingestochen haben. Der 35-jährige Ukrainer wurde dabei schwer verletzt. Die Tat ereignete sich an einem Samstagnachmittag auf der Autobahnraststätte Kraichgau-Süd bei Sinsheim. Dort soll der Angeklagte bei einem Trinkgelage Streit mit einem ukrainischen Fahrer bekommen haben.

In dem Glauben, es handele sich um den Kontrahenten, griff der stark betrunkene Mann später jedoch einen anderen Ukrainer an. Und stieß ihm ein langes Messer mit voller Wucht mitten ins Gesicht, so die Anklage. Der Weißrusse habe dabei den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen.

Der 35-jährige erlitt unter anderem eine 16 Zentimeter lange, klaffende Stichwunde. Die reichte vom rechten Jochbein über die Wange bis zur Nase. Der tiefe Stich durchtrennte die Nasenscheidewand. Als der mutmaßliche Täter merkte, dass er den "Falschen" verletzt hatte, soll er sich bei dem Opfer entschuldigt haben. Eine Blutprobe ergab Stunden später eine Blutalkoholkonzentration von 1,86 Promille.

Zum Prozessauftakt wollte sich der Angeklagte nicht äußern. Gesprächiger war er gegenüber einer Rechtsmedizinerin, die ihn vor einigen Wochen befragt hatte. Dabei gab der zweifache Vater an, sich in seiner Freizeit mit Wodka zu betrinken, bis er umfällt. Deswegen habe er Probleme mit seiner Frau bekommen.

Am Tag vor dem Vorfall habe er sich mehrere große Flaschen Spirituosen gekauft und zu trinken angefangen. Am Samstag sei es zu einem "Konflikt" mit einem ukrainischen Fahrer gekommen. Der habe versucht, ihn aus seinem Lastwagen zu ziehen. Worauf er diesem einen Schlag ins Gesicht versetzt habe. Dass er dabei ein Messer in seiner Hand hielt, habe er erst später gemerkt, erzählte der Angeklagte der Rechtsmedizinerin. Sein Mandant habe bei seinen Angaben zum Alkoholkonsum "übertrieben", glaubt Verteidiger Yalcin Tekinoglu: "Er dachte, das sei günstig für ihn."

Nach der Tat wurde das Opfer mehrfach vernommen. Demnach hatte der Ukrainer an jenem Samstag zwei Lkw-Fahrer zum Essen und Trinken eingeladen. Darunter war auf dem Rastplatz auch der Weißrusse. Der soll damit "geprahlt" haben, dass er zehn Jahre im Knast war. Als ihm das nicht geglaubt wurde, sei es zu einem Streit mit einem der Fahrer gekommen. Dem wollte der Angeklagte offenbar eine Lektion erteilen, verletzte aber irrtümlich den 35-jährigen Ukrainer.

"Ich wollte das nicht. Ich habe dich verwechselt", soll der Messerstecher zu ihm gesagt haben. Das geht aus früheren Aussagen des Verletzten hervor. Die Beweisaufnahme erweist sich als schwierig. Sowohl das Opfer als auch zwei ausländische Zeugen seien "nicht erreichbar", sagte der Vorsitzende Richter, Jochen Herkle. Kritik kommt von Anwalt Yalcin Tekinoglu: "Das Gericht hat nicht alles getan, um die Zeugen zu laden." Das Recht der Verteidigung sei dadurch "beschnitten". Möglicherweise ist die Schuldunfähigkeit des Angeklagten aufgrund seines Alkoholkonsums erheblich vermindert.

Viele der zumeist aus Osteuropa stammenden Fernfahrer sind oft monatelang unterwegs. Ihre Pausen verbringen sie weit entfernt von zu Hause auf öden Autobahnraststätten. Manche von ihnen ertränken Langeweile und Heimweh im Alkohol. Polizeiliche Kontrollen führten in letzter Zeit zu erschreckenden Ergebnissen. Einige Trucker waren abends so stark betrunken, dass sie am nächsten Morgen nicht hätten losfahren dürfen.

Für den Prozess sind drei Tage anberaumt. Das Urteil soll am 21. März verkündet werden.