Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Parisser Schuh’ und Odewäller Fieß" - hinter dieser Redewendung im Kurpfälzer Dialekt steckt die Erkenntnis, dass etwas nicht so recht zusammen passen will. In dem Fall die Franzosen und die Deutschen, die sich über Jahrhunderte bekriegten, eine unterschiedliche Lebensweise pflegten, inzwischen aber "ziemlich gute Freunde" sind. So jedenfalls lautet das Jahresmotto für Sonderführungen in den Liegenschaften der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Nach der Auftaktveranstaltung im Residenzschloss Rastatt ging es bei einer Pressekonferenz im Heidelberger Schloss um das Programm dort sowie in den Schlössern Schwetzingen und Mannheim.

"Die Titelseite des Programmhefts haben wir bewusst wie ein Comic gestaltet", so Marketing-Direktor Frank Krawczyk. Also sieht man dort Liselotte von der Pfalz mit ihrer Leibspeise (Krautsalat mit Speck) am Tisch sitzen, Napoleon als Gockel durch die Luft fliegen sowie die Staatsoberhäupter Adenauer und de Gaulle in freundschaftlicher Umarmung. Auch ein Comic-Kurzfilm von anderthalb Minuten wirbt für das Themenjahr. Wie es hieß, steigt die Zahl der Führungen stetig an. So waren es 2018 in Heidelberg 6644, in Schwetzingen 3508 und in Mannheim 1412.

> Schloss Heidelberg: Bekanntlich ist der Franzose Charles de Graimberg (1774-1864) der "Retter" des Schlosses zu einer Zeit, als die Bevölkerung die Burg noch "schleifte", also von der Ruine noch Steinquader für den eigenen Hausbau zu Tal schleppte. Graimberg lebte sogar eine Zeit lang auf dem Schloss, um es vor Dieben zu schützen. Die erste Führung zu dem Thema findet am 1. Mai statt. "Madame sein ist ein elendes Handwerk", hat Liselotte von der Pfalz einst verlauten lassen. Um diesen Spruch rankt sich eine Sonderführung, die am 12. Mai Premiere hat. "Erbaut, zerstört, restauriert" ist Titel einer architektonischen Entdeckungsreise, und auch Victor Hugo wird bei einer Führung zu Wort kommen: "Man müsste hier leben können", soll er gesagt haben. Das Heidelberg Schloss ist mit über einer Million Besucher schon seit Jahren der Spitzenreiter unter allen baden-württembergischen Kulturdenkmälern.

> Schloss Mannheim: Trotz Sanierungsarbeiten im Barockschloss Mannheim sind die Räume an einigen Tagen zugänglich. Etwa bei der Führung "Französische und andere Vorbilder für den Schlossbau". Dazu heißt es im Programmheft: "Beim Gang durch den Ehrenhof und das repräsentative Treppenhaus erfährt man, worin genau der französische Einfluss bestand." Auch durch "Welten an der Wand" kann man sich führen lassen. Dies angesichts von Gobelins aus Frankreich.

> Schloss Schwetzingen: "Charmante Liaison - wie viel Frankreich steckt in Schwetzingen?", lautet die Fragestellung bei einer von zwölf Themenführungen in Schloss und Garten. "La grande promenade" ist ein lehrreicher Spaziergang durch das Gelände im Freien und genau wie das "Picknick-Konzert" ein Höhepunkt beim Schlosserlebnistag im Juni. Derweil verbirgt sich hinter dem Motto "Bergluft in Schwetzingen" eine Sonderführung mit Erläuterungen zu französischen "Panorama-Tapeten" im Schloss.

> Apothekenmuseum im Schloss Heidelberg: Dort steht im Juni die Eröffnung des Apothekengartens an, der allerdings nur innerhalb einer Führung zugänglich sein wird. Die Heilpflanzen, die dort wachsen, entsprechen dem "Hortus medicus", den der Hofapotheker einst dort anlegte, und sind in Pflanzbüchern aus dem 16. Jahrhundert aufgeführt. Kostenlose Führungen durch das Museum gibt es am "Tag der Apotheke" am 6. Juni. Das Museum hatte 2018 laut Mitarbeiterin Tanja Schädle rund 710.000 Besucher, der Eintritt ist im Schloss-Ticket inklusive.

> Schloss-Service-Center: Dort sind Reglindis Schulte-Tigges-Dettbarn, Birte Mardeck und Andrea Roth die Managerinnen und 364 Tage im Jahr im Einsatz. Sie denken sich immer wieder neue Führungen für Erwachsene und Kinder aus. Darunter immer mehr "interaktive" und solche, die zum Mitmach-Krimi werden. Ihr erklärtes Ziel ist es, dem Bildungsauftrag spielerisch gerecht zu werden.

Info: Mehr Informationen unter www.schloesser-und-gaerten.de