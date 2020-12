Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, Landrat Stefan Dallinger und das Heidelberger Uniklinikum schlagen angesichts der steigenden Corona-Zahlen Alarm und fordern einen harten Lockdown ab dem 19. Dezember. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit.

Ab dem 4. Advents-Wochenende sollten Schulen, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte mit Ausnahme von Angeboten des täglichen Bedarfs für drei Wochen schließen, also bis zum Ende der Schulferien am 10. Januar. Damit schließen sie sich den Forderungen der Leopoldina an, gehen mit der Forderung nach Geschäftsschließungen ab dem 19. Dezember noch einen Schritt weiter.

"Unsere Kliniken in Stadt und Region sind am Limit", begründet OB Würzner seinen dringenden Appell an Bundes- und Landesregierung. Auch wenn Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis noch unter der 7 Tage-Inzidenz von 200 sind, werden dennoch die Plätze knapp, auch auf den Intensivstationen. "Es droht eine Überlastung unseres Klinik-Systems", so Würzner. "Wir können dieser Entwicklung nicht noch 16 Tage lang zusehen."

Daher appelliere er wie auch Dallinger und Autenrieth dringend an die Bundes- und Landesregierung, möglichst schnell für drei Wochen in einen harten Lockdown zu gehen. "Das ist hart, ohne Zweifel. Aber wenn wir uns nicht aktiv für diesen Schritt entscheiden, dann überlassen wir die weitere Entwicklung dem Virus. Damit legen wir das öffentliche Leben für weitaus längere Zeit lahm und sorgen für Situationen in und vor den Krankenhäusern, die niemand erleben möchte."

Die harten Maßnahmen trage man voll und ganz mit. "Denn nur wenn wir den Einzelhandel und das Schulgeschehen schnellstmöglich herunterfahren, wird es uns gelingen, die Pandemie einzudämmen", so Landrat Dallinger.

Außerdem appellieren sie an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben und Kontakte so weit wie möglich einzuschränken.

An Weihnachten sollen Treffen im engsten Kreis aber möglich sein.