Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Jürgen Wiesbeck, Landesdirektor der Bereitschaften, Katastrophenschutzbeauftragter des Landes Baden-Württemberg und Präsident des DRK-Kreisverbandes Rhein-Neckar/Heidelberg, ist für seine besonderen Verdienste im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz in Stuttgart geehrt worden. Bei einer Feierstunde verlieh ihm Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Ehrung, die schon 2020 geplant war, verschoben werden. Was vergangenes Jahr schon galt, ist 2021 aktueller denn je: "Wir können als Gesellschaft sehr dankbar sein, dass es bei uns ehrenamtliche und hauptamtliche Bevölkerungsschutzkräfte gibt, die uneigennützig und solidarisch im Sinne des Gemeinwohls anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Diese Heldinnen und Helden des Alltags haben mit dazu beigetragen, die Pandemie einzudämmen und ihre Folgen zu lindern", betonte Innenminister Thomas Strobl in seiner Laudatio. Bei der Pandemiebekämpfung koordiniert Jürgen Wiesbeck seit über einem Jahr als Krisenmanagementbeauftragter federführend alle Maßnahmen im DRK-Landesverband Baden-Württemberg. Ganz aktuell organisierte er mit dem Einsatzstab des DRK-Landesverbandes die schnelle Hilfeleistung und Entsendung von Einsatzkräften in das Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz.

"Ich will auch weiterhin mit meinen Möglichkeiten viel bewegen, um Menschen zu helfen. Dinge zum Guten zu verändern, das ist mein Ansporn", sagte Wiesbeck anlässlich der Verleihung. "Die Auszeichnung freut mich und bestätigt mich in meiner Motivation, für das Deutsche Rote Kreuz weiterhin mit vollem Engagement zu agieren".