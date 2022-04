Heidelberg/Rhein-Neckar. (cab) Am Dienstag ist die Karenzzeit für die Meldung im Rahmen der seit 16. März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgelaufen. Die betroffenen Unternehmen und Einrichtungen haben diese Frist offenbar ausgiebig genutzt. Waren dem auch für Heidelberg zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises bis 24. März genau 1219 ungeimpfte Mitarbeitende gemeldet worden, die zudem keinen Genesenen-Nachweis oder ein Attest haben, so kamen bis Dienstag noch weitere 1859 nicht Immunisierte aus 748 Einrichtungen hinzu (insgesamt 3078). 74 Einrichtungen gaben zudem zwischen 24. und 29. März erstmals eine entsprechende Meldung ab. Das geht aus einer Anfrage der RNZ an das Landratsamt hervor.

Wie viele der Ungeimpften aus Heidelberg und wie viele aus dem Rhein-Neckar-Kreis gemeldet wurden, konnte die Kreisbehörde nicht mitteilen. Hier werde keine getrennte Statistik geführt, so Kreissprecherin Silke Hartmann.

Die Meldungen seien sowohl über das Landesportal als auch über das Internetportal des Rhein-Neckar-Kreises eingegangen. Rund 15 Prozent seien aber auch per Post eingereicht worden. Diese wurden dann von den Mitarbeitenden im Landratsamt manuell in die Systeme eingepflegt.

Zudem hätten die Einrichtungen und Unternehmen auch die Möglichkeit genutzt, über ein extra eingerichtetes E-Mail-Postfach Fragen an den Kreis zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu stellen. Viele Absender hätten gefragt, ob sie überhaupt unter die Meldepflicht fallen mit ihren Angeboten. Andere hätten wissen wollen, wie es jetzt weitergeht, nachdem die Ungeimpften gemeldet worden seien.

"Die Meldungen setzen ein Verwaltungsverfahren in Gang", erläuterte Hartmann gegenüber der RNZ. Im Rahmen dieses Verfahrens würden die Betroffenen zunächst aufgefordert, ihren Nachweis der Immunisierung innerhalb einer festgelegten Frist beim Gesundheitsamt vorzulegen. "Zusätzlich werden sie aber auch ein niederschwelliges Impfangebot mit der Möglichkeit der individuellen Beratung erhalten, ebenso wie entsprechenden Zugang zu umfangreichen Informationsmaterialien bezüglich der Covid-19-Schutzimpfung", so die Kreissprecherin.

Es sei weder die Absicht des Gesundheitsamtes noch das Ziel des Gesetzgebers, Beschäftigungsverbote anzuordnen, stellte Hartmann klar. Viel mehr gehe es darum, eine höhere Impfquote zu erreichen. Sollte sich aber doch der nötige Erlass eines Betretungsverbots für Mitarbeitende konkretisieren, so würden auch die Einrichtungen und Unternehmen selbst im Zuge des Verwaltungsverfahrens förmlich angehört, so die Kreissprecherin abschließend.