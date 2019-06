Heidelberg/Mannheim. (RNZ) Ein 70-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag auf der A 656 von Heidelberg in Richtung Mannheim hinter dem Steuer zusammengesackt und kurz darauf verstorben. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, kam der Sprinter mit Anhänger im Anschluss an den Schwächeanfall gegen 13.50 Uhr nach links ab, touchierte eine Betonleitwand und driftete langsam nach rechts über die Fahrbahn. Dort streifte das Fahrzeug zunächst einen auf dem Standstreifen haltenden Audi, bevor es schließlich rund 250 Meter weiter zum Stehen kam.

Sofort versuchten Ersthelfer, den 70-Jährigen wiederzubeleben. Doch weder sie noch der sofort hinzugerufene Notarzt konnten ihm helfen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ein im Audi sitzendes Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Bis die Unfallstelle gegen 17.30 Uhr komplett geräumt war, konnte der Verkehr einspurig den Ort des Geschehens passieren.