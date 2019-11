Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Es ist Weihnachtsmarkt-Zeit. Am Montag wurde der Budenzauber in Heidelberg und Mannheim eröffnet - und lockte sogleich zahlreiche Menschen an die Stände.

Das freut allerdings auch Taschendiebe, die ebenfalls Konjunktur haben. Daher gibt die Polizei Tipps, wie Sie sich vor den Langfingern schützen und den entspannten Weihnachtsmarkt-Bummel genießen können.

Taschendiebe, so teilt die Polizei mit, lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen. Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Deshalb:

> Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

> Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

> Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

> Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

> Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Die Polizei wird zudem verstärkt Präsenz auf den Weihnachtsmärkten zeigen - aber auch verdeckt auf Patrouille gehen mit besonderem Blick auf potenzielle Taschendiebe. "Taschendiebe sind häufig professionelle, international agierende Täter, die grenzüberschreitend in ganz Europa aktiv sind", sagt Kriminaloberrat Harald Schmidt. "Sie gehen zumeist in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor: Einer lenkt das Opfer ab, ein Zweiter greift zu, ein Dritter verschwindet mit der Beute in der Menge", erklärt er die Masche. Die eigentliche Tat wird dann auf vielfältige Weise ausgeführt: Leute werden im Gedränge angerempelt oder unter einem Vorwand abgelenkt, beispielsweise in dem ihre Kleidung versehentlich beschmutzt wird. Oder die Täter nach dem Weg fragen