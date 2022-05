Heidelberg/Mannheim. (RNZ) Aufgrund von Bauarbeiten fallen zwischen dem 16. Mai und dem 19. Juni mehrere Züge der Linie RE10 a/b zwischen Heidelberg und Mannheim aus. Das teilt die zuständige SWEG Bahn mit.

Dann wird die Eisenbahnüberführung an der Tunnelstraße in Mannheim saniert. Deshalb müssen in diesem Zeitraum mehrere Züge der Linien RE 10 a/b zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof entfallen.

Reisende von und nach Mannheim werden gebeten, in diesem Abschnitt auch die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar zu nutzen. Zudem besteht für Inhaber von Nahverkehrszeitkarten im morgendlichen Hauptverkehr die Möglichkeit, am Heidelberger Hauptbahnhof auf den IC2372 nach Mannheim Hauptbahnhof umzusteigen. Diese IC-Verbindung kann in den Zeiträumen vom 16. Mai bis 20. Mai, 13. Juni bis 5. August und 15. bis 26. August genutzt werden. Dafür ist aber notwendig, ein Nahverkehrsabonnements vorzuzeigen.

Info: Detaillierte Informationen zu den baustellenbedingten Einschränkungen erhalten Fahrgäste auf www.weg.de/verkehrsmeldungen. Auch über die Fahrplanauskunft auf www.sweg.de, www.bahn.de und über den DB-Navigator sind aktuelle Informationen abrufbar.