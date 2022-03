Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Am Wochenende sind mehrfach Polizisten in Heidelberg und Mannheim angegriffen worden. Das teilen die Beamten mit.

> Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr kontrollierten zwei Polizisten in Heidelberg in der Neuenheimer Landstraße einen 17-Jährigen, der gemeinsam mit einem 16-Jährigen auf einem E-Scooter unterwegs war. Als die Beamten die Jugendlichen angehalten hatten, war insbesondere der 17-Jährige aggressiv und stieß einen der Beamten mit beiden Händen gegen die Brust. Weiterhin wehrte sich der Jugendliche massiv gegen die daraufhin eingeleitete Festnahme. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands ermittelt. Beide Beamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Auf dem Polizeirevier stellten die Beamten fest, dass die Jugendlichen mit 0,56 Promille betrunken waren. Das war der vermeintliche Grund für das Verhalten bei der Verkehrskontrolle gewesen sein könnte.

> Auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte kam es am frühen Samstagabend gegen 1.:30 Uhr ebenfalls zu einem tätlichen Angriff. Ein 21-jähriger Mann sollte eigentlich nach einer Anzeigenaufnahme wegen Diebstahls aus der Dienststelle entlassen werden. Beim Verlassen des Reviers spuckte er einem Beamten ins Gesicht und beleidigte diesen. Als die Beamten ihn dann am Gehen hinderten, leistete der Mann ebenfalls Widerstand und trat einer Polizistin bei der Festnahme gegen den Kopf. Weiterhin verletzte der Mann einen Beamten leicht an der Hand.

> In Mannheim wurde am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr der Polizei eine Schlägerei in einer Gaststätte gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 23-Jährigen und einen 28-jährigen Mann an, die noch immer lautstark stritten. Nachdem die Männer ihre Personalien nicht preisgaben und durchsucht werden sollten, wehrten sich beide massiv gegen die Durchsuchung nach ihren Ausweispapieren.

Dabei versuchte der 28-Jährige, einen Polizisten mit der Faust zu schlagen und einen weiteren Beamten mit dem Ellenbogen zu treffen. Währenddessen mischte sich ein 44-Jähriger ein und zog einen Beamten an den Haaren. Insgesamt wurden drei Beamte leicht verletzt. Sowohl dem betrunkenen 23-Jährigen als auch dem ebenfalls angetrunkenen 28-jährigen Mann wurden auf dem Polizeirevier Blutproben entnommen. Gegen alle drei Beschuldigten wird u.a. wegen Widerstands ermittelt.

> Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr wehrte sich ein 24-jähriger Ladendieb in einem Kaufhaus im P-Quadrat ebenfalls gegen die Durchsuchung und Festnahme. Nachdem er seine Fäuste geballt und aggressiv auf die Beamten losgegangen war, wurden ihm Handfesseln angelegt. Dagegen wehrte sich der Mann stark, verletzte in diesem Fall jedoch keinen der Beamten. Diese nahmen den Mann, der selbst angab synthetische Drogen konsumiert zu haben, mit auf die Dienststelle. Dort wurde ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

> Ebenfalls in den Quadraten leistete ein 48-jähriger Mann am Samstag gegen 20.30 Uhr Widerstand gegen Einsatzkräfte des Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim. Der 48-Jährige war mit einem 33-jährigen Mann im Quadrat S6 in Streit geraten. Als die Mitarbeiter des besonderen Ordnungsdienstes den Streit schlichten wollte, schlug der Mann nach den Einsatzkräften, die jedoch nicht verletzt wurden.