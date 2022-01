Heidelberg/Mannheim. (RNZ) Zwischen Heidelberg und Mannheim kommt es wegen einer Baustelle zu Einschränkungen im Bahnverkehr der Linie RE 10. Das teilt der Bahnbetreiber Abellio mit.

Demnach gibt es am kommenden Wochenende, 15. bis 17. Januar, Einschränkungen. Zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 5 Uhr am Montag entfallen die Züge. Die Verbindungen der Linie 10 beginnen und enden in Heidelberg am Hauptbahnhof. Reisende von und nach Mannheim sollen alternativ die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar zu nutzen.

Grund für die Ausfälle sind die Arbeiten an der Eisenbahnüberführung über die Tunnelstraße am Mannheimer Hauptbahnhof.

Weitere Informationen zu den baustellenbedingten gibt es auf www.sweg.de/abellio/verkehrsmeldungen. Auch über die Fahrplanauskunft auf www.sweg.de/abellio, www.bahn.de und über den DB-Navigator sind aktuelle Informationen abrufbar.