Heidelberg. (pol/RNZ) Ausufernde Feiern auf der Neckarwiese, einen Überfall in der Weststadt und einen Angriff in Altstadt haben am Wochenende die Polizei in Heidelberg auf den Plan gerufen. Während zwei Fälle unmittelbar geahndet wurden, sucht die Polizei bei der Prügel-Attacke auf einen 26-Jährigen noch nach den Tätern. In den Fußgängerzonen wurde während der Geschäftszeiten vermehrt auf polizeiliche Fußstreifen zurückgegriffen.

Neckarwiese musste geräumt werden

Am Freitagabend feierten zahlreiche Realschüler auf der Heidelberger Neckarwiese ihren bestandenen Schulabschluss. Im weiteren Verlauf des Abends befanden sich laut Polizeiangaben bereits rund 1500 Personen auf dem Neckarvorland zwischen Wasserspielplatz und Theodor-Heuss-Brücke befanden, darunter rund 200 bis 300 feiernde Realschüler der Abschlussklasse. Aufgrund des steigenden Aggressionspotential der Feiernden wurde die Neckarwiese gegen 22.20 Uhr geräumt, um eine Eskalation der Lage zu verhindern.

Außerdem kam es im Bereich der Unteren Straße im weiteren Verlauf der Nacht zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Dank des schnellen Eingreifens durch Einsatzkräfte der Polizei konnte dies frühzeitig unterbunden werden, den beteiligten Personen wurde jeweils ein Platzverweis ausgesprochen.

18-Jähriger zückt Messer bei Überfall

Ein 18-jähriger Mann hat am Samstag einen Edelmetallhandel in der Weststadt überfallen und den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht. Er wurde gefasst, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Er wurde demnach gegen 13.40 Uhr von dem Mitarbeiter eingelassen, nachdem er geklingelt hatte. Er soll dann ein Messer aus seinem Rucksack genommen haben, auf den Mitarbeiter zugegangen sein und ihn bedroht haben. Er forderte von ihm mit den Worten "alles Geld" die Herausgabe des Kassenbestandes.

Der Mitarbeiter sei der Forderung nicht nachgekommen, sondern habe stattdessen nach dem Geschäftsinhaber gerufen, der sich zu diesem Zeitpunkt in einem Hinterzimmer aufhielt. Dieser habe daraufhin den Verkaufsraum betreten und dem Tatverdächtigen zugerufen, dass die Polizei bereits verständigt und auf dem Weg sei. Daraufhin soll der 18-Jährige ohne Beute das Ladengeschäft verlassen haben. Der vorübergehende Haftbefehl ist außer Kraft gesetzt, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Platzverweise in der Altstadt

Die Altstadt war in der Nacht auf Sonntag mit etwa 3000 bis 5000 Personen ebenfalls stark und dicht gedrängt besucht. Unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke wurde einer Gruppe von etwa 40 Personen gegen 21:45 Uhr ein Platzverweis erteilt, nachdem diese der mehrmaligen Aufforderung, die mitgeführte Musikanlage leiser zu stellen, nicht nachgekommen waren. Gegen 0:45 Uhr wurde der letzten Gruppe auf der Neckarwiese ein Platzverweis erteilt.

26-Jähriger zusammengeschlagen

Von mehreren Männern ist ein 26-Jähriger in der Altstadt am späten Sonntagabend zusammengeschlagen worden. Das teilte die Polizei mit.

Der 26-Jährige war gegen 23.20 Uhr auf dem Weg von der Alten Brücke in die Untere Straße. Dabei traf er eine Gruppe ihm unbekannter Männer, die ihn grundlos aggressiv angingen. Einer der Männer schlug ihm plötzlich mit der Faust gegen die Schläfe, woraufhin der 26-Jährige zu Boden ging. Danach traten weitere Personen der Gruppe dem am Boden Liegenden gegen Kopf und Körper. Der 26-Jährige verlor daraufhin kurz das Bewusstsein. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Neckar.

Erst am Sonntagmorgen bekam der 26-Jährige starke Kopfschmerzen und begab sich in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Hier wurde ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert. Hinweise zu den Tätern und zum genauen Tathergang nimmt das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Mitte entgegen unter der Telefonnummer 06221/991700.

Gefährliche Körperverletzung in Mannheim

In der Nacht zum Sonntag kam es in Mannheim gegen 1:30 Uhr an der Neckarwiese zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch etwa 150 Personen an der Örtlichkeit, die Stimmung war aufgeheizt und aggressiv. Die Neckarwiese wurde infolgedessen bis 2:50 Uhr vollständig geräumt.

Im Anschluss daran hielten sich etwa 150 teilweise sehr stark alkoholisierte und aggressive Personen im Bereich der Tischtennisplatten des Alten Messplatzes auf.

Als Platzverweise seitens der Einsatzkräfte erteilt wurden, kam es zu Würfen mit Steinen und Flaschen, verletzt wurde dabei niemand. Der Platz konnte schnell geräumt werden. Eine Person nahm die Polizei zur Feststellung der Personalien in Gewahrsam.