Heidelberg. (cab) Die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (Biva) hat Kritik an den Heimaufsichten der Landratsämter geübt. Viele seien unterbesetzt und könnten einzelnen Beschwerden gar nicht nachgehen. Zudem würden es die Aufsichtsbehörden in manchen Regionen nicht einmal schaffen, die jährlichen Regelprüfungen durchzuführen. Die Stiftung Patientenschutz ging sogar noch weiter und behauptete, Pflegeheime seien in der Corona-Pandemie zur "Blackbox" geworden, in der Kontrollen ausgeblieben seien und Versäumnisse sowie Pflegemängel im Dunkeln blieben. Darstellungen, die eine Sprecherin im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf RNZ-Anfrage zurückweist: "Diese Auffassung wird zumindest für den hiesigen Zuständigkeitsbereich nicht geteilt."

Die Sprecherin unterscheidet in ihrer Antwort die turnusmäßigen Regelprüfungen von sogenannten "Anlassprüfungen" nach konkreten Beschwerden oder Hinweisen auf Missstände: "Es ist zwar Fakt, dass die Regelprüfungen in 2020 wegen der Pandemie einige Monate ausgesetzt waren. Es wurden aber trotzdem Anlassprüfungen durchgeführt. Im Jahr 2020 fanden insgesamt 25 Anlassprüfungen statt. Im Jahr 2021 wurden die Regelprüfungen bereits wieder zu 93 Prozent erfüllt, und es fanden insgesamt 106 Anlassprüfungen statt, weil beispielsweise Anfang 2021 alle Einrichtungen im Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben der Coronaverordnung überprüft wurden", so die Sprecherin in Bezug auf die Heimaufsicht des Rhein-Neckar-Kreises.

Diese ist laut der Sprecherin derzeit für insgesamt 85 stationäre Einrichtungen zuständig. Davon sind 14 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und 71 für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf. Stand 25. April, seien in diesem Jahr bereits in 36 Einrichtungen die Regelprüfungen vollzogen worden. Zudem habe es fünf Anlassprüfungen wegen Beschwerden gegeben. Die Ergebnisse der Prüfungen würden in einem ausführlichen Prüfbericht den Einrichtungen schriftlich mitgeteilt, so die Kreissprecherin. Auf die Frage, was denn beanstandet worden sei, antwortete sie: "Es wurden beispielsweise Mängel in der Pflegedokumentation, bei der Aufbewahrung beziehungsweise Beschriftung von Medikamenten, Hygienemängel, Mängel in der Personalbesetzung et cetera festgestellt."

Überdies habe die Heimaufsichtsbehörde im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises sehr wohl die notwendigen Personalkapazitäten, um alle gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen – darunter sogar 2,2 Personalstellen "eigener" Pflegefachkräfte. Die schwierige Personalsituation in den stationären Einrichtungen sei dagegen auch in der Region bereits seit einigen Jahren festzustellen.