Von Stefan Hagen

Neckargemünd/Christchurch. Die Enkel-Aktion der Rhein-Neckar-Zeitung geht weiter um die Welt: Mittlerweile wurden die Großeltern aus zahlreichen Ländern wie Jordanien, Australien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Schottland sowie den US-Bundesstaaten Kalifornien, Texas, Virginia, Tennessee und Washington gegrüßt. Mit einigen Absendern hat die RNZ Kontakt aufgenommen – die daraus resultierenden Berichte unter anderem aus Jordanien, der britschen Hauptstadt London oder den US-Bundesstaaten Texas und Washington haben eindringlich gezeigt, dass das Coronavirus Länder rund um den Globus in Atem hält.

In einer ganz besonderen Situation befinden sich Silke Wilson, ihr Ehemann Geoff sowie die Kinder Annika und Oliver – sie erleben die Zeit der Corona-Pandemie größtenteils an Bord eines Segelbootes. Derzeit befindet sich die Familie in Neuseeland. Von dort grüßen die Enkel ganz herzlich ihre Großeltern Christel und Rüdiger in Neckargemünd.

2016 ist die Familie von Holland aus in See gestochen – Ziel war die Karibikinsel Grenada. "Dort hat mein Mann zwei Jahre für die Vereinten Nationen gearbeitet", erzählt Silke Wilson. "Wir haben uns in Jerusalem kennengelernt, als ich als dort als Juristin für die Europäische Union gearbeitet habe und Geoff für die Vereinten Nationen", erläutert die gebürtige Heidelbergerin.

Auch in Neuseeland: Kein Zutritt zu den Spielplätzen in Corona-Zeiten. Foto: privat

Im September 2018 segelt die Familie dann weiter durch den Panamakanal über den Pazifik bis nach Neuseeland, der Heimat von Geoff, der die neuseeländische und australische Staatsbürgerschaft besitzt. Zum Abschluss der Reise werden die Segel schließlich Richtung Stewart Island gesetzt, der kleinsten und südlichsten der drei Hauptinseln Neuseelands mit gerade einmal 400 Einwohnern. "Dort waren wir, als in Neuseeland am 23. März der Notstand wegen des Coronavirus angekündigt wurde. Wir lagen in einer abgelegenen Bucht, hatten kein Internet und hörten das alles über unser Radio", beschreibt Wilson die damalige Situation. Dann sei alles sehr schnell gegangen. Innerhalb von 48 Stunden sollte niemand mehr sein Haus verlassen, nur Besorgungen bei "Essential Services" wie Supermarkt, Apotheke oder zum Arzt gehen, seien zulässig gewesen.

"Privatboote wie wir, sollten sich dann nicht mehr bewegen. Wir haben es gerade noch geschafft, von Stewart Island wegzusegeln", sagt die Juristin. Zwei Tage und eine Nacht sei man unterwegs gewesen und dann in Port Chalmers vor Anker gegangen. "Freunde hatten uns hier eine Mooring, also eine Kette zum Festmachen von Booten, besorgt. Dort steckten wir dann fast fünf Wochen fest."

Isolation sei für die Familie aber nichts Neues gewesen, berichtet Silke Wilson der Rhein-Neckar-Zeitung. "Auf unseren Ozeanüberquerungen oder auf einsamen Inseln haben wir das schon wochenlang so erlebt."

In Port Chalmers habe man aber noch an Land gehen dürfen – etwa, um Spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Das sei nicht das Problem gewesen, sondern vielmehr die Kälte. "Es wurde langsam Winter, und die Dieselheizung an Bord ist reparaturbedürftig. Zu allem Überfluss konnten wir unseren kleinen Elektroheizer nicht einstecken, da wir auf Solarenergie angewiesen sind. Gut für die Tropen, aber schwierig im Winter auf dem 46. Breitengrad der Südhalbkugel", seufzt die Weltenbummlerin.

Schließlich sei dann die Erlaubnis erteilt worden, zum nächsten Hafen zu segeln, und das sei in der Nähe von Christchurch gewesen. "Hier können wir nun die Heizung reparieren lassen und haben Strom aus der Steckdose. Wenn weitere Beschränkungen aufgehoben werden, können wir hoffentlich, wie geplant, wenigstens für einige Zeit ein neues Leben hier in der Heimat meines Mannes beginnen."

Auf den Galapagos-Inseln ist Hektik ein Fremdwort – auch diese Seelöwen lassen es ganz ruhig angehen. Foto: zg

Und wie lange haben die Kinder ihre Großeltern nicht mehr gesehen? "Oma und Opa haben uns immer wieder mal auf unserer Reise besucht", berichtet Wilson weiter. "Zum Abschied haben sie uns in Holland gewunken, und dann wieder vor der Atlantiküberquerung auf Lanzarote." Auch Gegenbesuche in Neckargemünd hätten stattgefunden, zuletzt im August 2018. Dann habe es noch ein Treffen mit der Oma kurz vor Ostern 2019 auf den Galapagos-Inseln gegeben. Seither habe man sich nicht mehr in die Arme schließen können.

Oma Christel an Bord der „SAGO“ vor den Galapagos-Inseln kurz vor Ostern 2019. Seither hat sie ihre Enkel nicht mehr gesehen. Foto: privat

"Über Ostern hatten wir einen Flug nach Deutschland gebucht, das war dann aber nicht mehr möglich", bedauert Silke Wilson. Ziel sei ein Bauernhof gewesen, dort habe man mit den Großeltern viel Zeit verbringen wollen. "Wir vermissen sie sehr und wünschen uns, dass sich die Situation weltweit verbessert, und wir uns bald wiedersehen können."

Für die Schulkinder ist die Situation in Neuseeland übrigens ähnlich wie in Deutschland. Schulen sind nur für den Nachwuchs von Eltern geöffnet, die in systemrelevanten Berufen arbeiten – dies gilt bis zur 10. Klasse, die Älteren müssen zuhause bleiben. Aber wie wird das eigentlich an Bord des Segelboots gehandhabt?

"Zunächst muss man wissen, dass es in vielen Ländern gar keine Schulpflicht gibt. Dazu gehören auch Neuseeland und Australien", erläutert Silke Wilson. Es gebe lediglich eine Bildungspflicht, die aber nicht an den Besuch einer Schule gebunden sei. Ihre Kinder seien daher nicht mehr in Deutschland gemeldet. "Wir machen stattdessen Bootschule: Lesen, Schreiben, Rechnen, Meeresbiologie oder auch Kunst an Bord. Dazu Sport im Wasser, wie schwimmen oder surfen", zählt die Heidelbergerin auf.

"In Geografie wissen sie mittlerweile mehr als andere Kinder in ihrem Alter, nachdem wir in über 25 Ländern haltgemacht haben." Am wichtigsten finde sie aber, dass Annika und Oliver anderen Kindern und Erwachsenen offen und vorurteilsfrei begegnen würden, egal welche Hautfarbe sie hätten oder wie arm oder reich sie seien.

"Es war erstaunlich, wie schnell sie unterwegs kleine Freunde unter anderen Bootskindern oder lokalen Kindern gefunden haben, und wie sie stundenlang ohne gekaufte Spielsachen zusammen Spaß haben können", freut sich die Auswanderin. Am kommenden Montag, berichtet Silke Wilson abschließend, würden die Schulen wieder öffnen – dann beginnt für Annika und Oliver der erste Schultag in Neuseeland.