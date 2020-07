Wiesloch/Heidelberg. (pol/mare) Die 43-jährige Christiane Ursula N. aus Heidelberg wird seit Montagmorgen vermisst. Das teilt die Polizei mit.

Die Vermisste, die derzeit in einer Wohneinrichtung für Erwachsene in der Neuen Schloßstraße in Heidelberg wohnhaft ist, wurde zuletzt gegen 7 Uhr beim gemeinsamen Frühstück gesehen. Seither ist sie verschwunden

Christiane Ursula N. Foto: Polizei

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist 1,70 Meter groß, mit 130 bis 140 Kilogramm stark übergewichtig, hat kurze braune Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze Hose und ein blaues T-Shirt.

Die 43-Jährige ist Diabetikerin und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, insbesondere Insulin, angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach der vermissten Christiane Ursula N. aufgenommen. Alle Orte, an denen sich Christiane Ursula N. öfter aufhält, wurden ergebnislos abgesucht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist die 43-Jährige häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und wird auf der Strecke zwischen Heidelberg und Bürstadt vermutet. Sie kennt sich im Bereich Weinheim und Bensheim aus und wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach dort angetroffen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Zeugen können sich melden unter Telefon 0621/1744444 oder unter dem Polizeinotruf 110.