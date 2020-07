Edeka Südwest in Heddesheim. Foto: Reinhard Lask

Heddesheim. (RNZ/mare) Nach zwei Virus-Nachweisen bei zwei Lagermitarbeitern Anfang Juli wird das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis nun Flächentests im Frischelager der Edeka in Heddesheim durchführen. Das teilt die Behörde am Mittwoch mit.

Rund 350 Mitarbeiter werden dabei am Donnerstag auf dem Betriebsgelände auf Corona getestet. Anlass waren die beiden positiven Test bei Mittarbeitern Anfang Juli und am letzten Wochenende. "Gemeinsam mit der Firma Edeka Südwest möchten wir herausfinden, ob es in der Belegschaft möglicherweise noch mehr Infektionen mit dem Coronavirus gegeben hat", erklärt der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Andreas Welker.

Im Zusammenhang mit größeren Ausbruchsszenarien in Fleischfabriken haben Experten den Verdacht geäußert, dass die dortigen kühlen Temperaturen und die raumlufttechnischen Anlagen ein entscheidender Faktor bei der schnellen Verbreitung des Coronavirus darstellen könnten. "Mit dem Flächentest wollen wir diesem Risikofaktor auf den Grund gehen und ein mögliches größeres Infektionsgeschehen ausschließen", so Dr. Welker weiter. Zwei mobile Teams des Gesundheitsamtes werden daher am morgigen Donnerstag bei allen Beschäftigten einen Abstrich vornehmen.

"Wir begrüßen den Test des Landratsamtes. Er ist eine gute Unterstützung für uns, um eine noch bessere Risikoabschätzung vornehmen zu können und die Wirkung unserer Maßnahmen effektiv zu überprüfen", so Wolfgang Leiste, Geschäftsbereichsleiter Zentrales Qualitätsmanagement der Edeka Südwest.