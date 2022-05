Von Sabine Hebbelmann

Neulußheim/Stuttgart. Ein Kunstwerk, das aufrüttelt und betroffen macht: Schmiedeeiserne Figuren – aufrecht, gekrümmt, die nächste im Fall, die vierte am Boden – hat ein Schlosser aus Neulußheim auf die Schnittfläche eines Baumstumpfes montiert. Sie stehen für die letzten Stunden von Johann Babies, der 2003 in der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis von mehreren Jugendlichen zu Tode gequält wurde. Die Clique hatte den Obdachlosen in einer Waldhütte aufgesucht, ihn über zwei Stunden gedemütigt, mit Knüppeln geschlagen und dann allein liegen lassen. Am nächsten Tag prahlten einige vor Mitschülern mit ihren Taten. Sie fuhren noch einmal raus, um ihm "den Rest zu geben". Da war der 54-Jährige bereits an inneren Blutungen und Unterkühlung gestorben. Hat im Fall Johann Babies die Prävention versagt? "Nein", sagt der pensionierte Polizeibeamte Günther Bubenitschek, der damals in die schwierige Aufarbeitung vor Ort einbezogen war. Denn im Vorfeld habe nichts dergleichen stattgefunden.

Das Kunstwerk des Schlossers bildet den Einstieg in die Sonderausstellung "Hass. Was uns bewegt", die bis 24. Juli im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart gezeigt wird. Als Landespräventionsbeauftragter im Weißen Ring hatte Bubenitschek auf Einladung des Kurators Sebastian Dörfler mit einer Gruppe die Ausstellung besucht. "Es geht nicht darum, eine vorgefertigte Meinung zu haben, sondern Fragen zu stellen, sich selbst zu hinterfragen", sagt Bubenitschek und empfiehlt den Besuch der Ausstellung, die rund 200 Objekte aus ganz verschiedenen Zusammenhängen in einer Netzstruktur verbindet.

Das Gemälde "Gefecht bei Kandern" zeigt den Pulverdampf der Badischen Revolution. Ein Straßenverzeichnis von Heidelberg dokumentiert, wo Juden gelebt haben. Erinnert wird an den rassistischen Mob, der 1992 im Mannheimer Stadtteil Schönau vor einem Flüchtlingsheim ausländerfeindliche Parolen brüllte. Rote Schuhe stehen für eine Straßenaktion in Esslingen, die vor zwei Jahren auf Femizide aufmerksam machte. Jedes Paar Schuhe stand für eine Frau, die getötet wurde – nur weil sie eine Frau ist. Und immer wieder die Frage: Wie konnte das geschehen?

"Hetze und Drohungen werden mörderische Realität. Die Mehrheit nimmt Minderheiten Recht und Würde. Lebende und Tote werden von Menschen zu Objekten. Hass! Er speist sich aus Angst, Neid und Verachtung in einer Gesellschaft." So beginnt der Prospekt zur Ausstellung, die zugleich auch Wege aufzeigt, wie man sich dem Hass entgegenstellen kann und wie Hass auch auf staatlicher Ebene überwunden werden kann. Als positives Beispiel dient die deutsch-französische Freundschaft.

Info: Ausstellung "Hass" in Stuttgart bis 26. Juli. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 21 Uhr, Montag geschlossen.