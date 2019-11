Von Marco Partner

Neustadt. Mit der Seilbahn zum Schloss: Was nach Märchen klingt, oder eher nach Science Fiction, könnte in Neustadt an der Weinstraße bald Realität werden. Eine Bürgerinitiative fordert einen schwebenden Kabinen-Lift, der vom Tal aus hinauf zu einem beliebten und geschichtsträchtigen Ausflugsziel führt: dem Hambacher Schloss. Nicht der Attraktivität zuliebe, sondern um den Verkehr zu entlasten. Der Stadtrat hat nun eingewilligt und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Zeitgleich könnte aber eine andere, zukunftsträchtige Verkehrslösung das Seilbahn-Projekt blockieren: das „Hambach Shuttle“, ein Service mit autonom fahrenden E-Kleinbussen.

Bis zu 350 000 Besucher strömen nach Angaben des Neustädter Touristenbüros jährlich auf die berühmte Maxburg. Doch am Fuße des Kastanienbergs, wo im Mai 1832 die Pfälzer Bevölkerung mit dem Hambacher Fest gegen das bayrische Königreich aufbegehrte, regt sich leiser Protest. Das kleine Hambach mit seinen 5300 Einwohnern leidet schon seit Jahren unter dem zunehmenden Tourismusbetrieb. Die meisten Tagesgäste parken in der Regel auf Parkplätzen am Rande der Straße, die sich den Berg hinauf- und hinabschlängelt.

„Da die Zu- und Abfahrt für Reisebusse und Autos aber über eine Einbahnstraße erfolgt, wird bei hohem Besucherverkehr häufig mehrfach im Kreis durch den Ort gefahren, bis eine Parkmöglichkeit gefunden wird“, verrät Anwohner René Jarschke. Und so quälen sich jährlich geschätzt rund 90 000 Fahrzeuge durch das Winzerdorf.

Gemeinsam mit anderen Anwohnern fordert der Gymnasiallehrer daher eine Pendel-Seilbahn – mit einem großen Parkhaus in der Talstation und Kabinen, die stündlich bis zu 600 Personen befördern. „Im Vergleich zu möglichen Alternativen wie dem Bau einer neuen Entlastungsstraße oder einem Tunnel, wäre eine Seilbahn günstiger, nachhaltiger und umweltverträglicher“, betont der Sprecher der neu gegründeten Hambacher Bürgerinitiative.

Zwei 40 Meter hohe Masten müssten installiert werden, die kürzeste Strecke könnte 1,3 Kilometer betragen. Eine Schneise zulasten von Flora und Fauna müsste nicht geschlagen werden. „Favorisiert wird eine Pendelbahn mit zwei großen Kabinen für je 55 Personen, aber auch Fahrräder könnten transportiert werden“, so Jarschke. In nur vier Minuten hätte man die 160 Meter Höhenunterschied überwunden. Die Investitionssumme würde 14 Millionen Euro betragen. Bei einem anvisierten Ticketpreis von 6,80 Euro könne man bei jährlich rund 250 000 Nutzern und Betriebskosten von knapp 500 000 Euro nach circa zehn Jahren die Kosten wieder „einfahren“. Aber es gibt auch Kritiker, die befürchten, dass sich das kostspielige Seilbahn-Projekt am Ende nicht auszahlen und Touristen wie Wanderer aufgrund des Zahlzwangs abschrecken statt anlocken könnte.

Mit einer Summe von 20 000 Euro lässt die Stadt den Seilbahn-Traum nun in einer Machbarkeitsstudie prüfen. Parallel setzt man aber auch auf ein vom Bund gefördertes Forschungsprojekt, das zur Verkehrsentlastung beitragen soll. Selbstfahrende Elektro-Kleinbusse könnten schon ab dem kommenden Jahr zum Hambacher Schloss fahren. Das sogenannte Hambach Shuttle wird in Kooperation mit der Technischen Universität Kaiserslautern umgesetzt. Läuft es am Ende auf eine Entweder-Oder-Entscheidung hinaus?

„Ich hoffe nicht“, sagt Jarschke. Die Kapazität der Shuttles reiche kaum aus, um den touristischen Verkehr in Spitzenlastzeiten zu ersetzen. „Vorstellbar wäre eine Lösung, die Shuttles als Zubringer vom Bahnhof oder weiter entfernt liegenden P+R-Parkplätzen zur Seilbahn einzusetzen“, erklärt er. Laut Ortsvorsteherin Gerda Bolz könnten sich die beiden Ideen in naher Zukunft gut ergänzen. „In Hambach wird rege diskutiert, wie bei allen großen Projekten gibt es Befürworter und Gegner. Eines ist klar: vor allem werden Parkplätze benötigt“, stellt sie fest.

Geht es nach Jarschke und Co. soll man künftig bequem zur „Wiege der Demokratie“ hinaufschaukeln, und das Fahrzeug einfach stehen lassen. „Die Gondel is de Hit. Do brauchscht kä Auto unn sparscht Sprit“, hat die Bürgerinitiative mittels Straßenschilder die Vision schon längst in den pfälzischen Dialekt übersetzt.