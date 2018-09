Spuren der Molotowcocktails, die in der Halloween-Nacht im vergangenen Jahr in Walldorf gegen eine Sporthalle geschleudert wurden. Foto: Rößler

Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Walldorf. Diese Nacht werden die Walldorfer so schnell nicht vergessen. Geister, Hexen und Gruselfiguren gingen im Herbst vergangenen Jahres auch dort auf die Straßen - und feierten ausgiebig Halloween. Doch was dann im Bereich der "Sozialen Mitte" passierte, war der reale Horror.

Gegen 22 Uhr wurden aus einer mindestens 15-köpfigen Gruppe Brandsätze gegen das Rathausgebäude und den dort untergebrachten Polizeiposten geschleudert. Weitere Molotow-Cocktails flogen gegen Gebäude der Schillerschule, einen Stromverteiler und in Richtung eines Streifenwagens.

Ein Ehepaar beobachtete das aggressive Treiben und versuchte, die Gruppe zu stoppen. Daraufhin wurde der Mann von mehreren jungen Leuten zusammengeschlagen und schwer verletzt, seine Frau erhielt einen Faustschlag ins Gesicht.

Ab dem kommenden Donnerstag, 6. September, beginnt vor der Jugendkammer des Heidelberer Landgerichts das juristische Nachspiel der Vorfälle. Drei Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren müssen sich unter anderem wegen des Vorwurfs der versuchten Brandstiftung verantworten. Wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte, soll Rache das Trio zu den Brandanschlägen angetrieben haben.

Beamte des Walldorfer Polizeipostens sollen in den Wochen vor Halloween ihre Kontrollen in der Innenstadt verstärkt und gegen die Beschuldigten sowie gesondert verfolgte Menschen Ermittlungsverfahren wegen Rauschgiftdelikten eingeleitet haben. Einer der Beschuldigten soll am Abend des 31. Oktober 2017 in einer Walldorfer Tankstelle einen Reservekanister gekauft und diesen mit zehn Liter Benzin befüllt haben.

Anschließend hätten die Beschuldigten Molotow-Cocktails gebastelt und dabei den Treibstoff verwendet. Die beiden weiteren Beschuldigten sollen später mindestens einen Brandsatz gegen verschiedene Gebäudekomplexe der Schillerschule geschleudert haben. Um diese in Brand zu setzen, wie die Staatsanwaltschaft glaubt.

Dies gelang jedoch nicht, und auch der Container-Stromspeicher für Solarenergie an der Schule sei nicht wie geplant in Flammen aufgegangen. Schließlich wurden zwei Fenster und die Eingangstür des Polizeipostens zur Zielscheibe. Auch hier mit dem Ziel, das Gebäude in Brand zu setzen - doch vergeblich. Ebenso beim Versuch blieb es beim Pavillon neben dem Astorhaus.

Der Prozess beginnt am nächsten Donnerstag um 9 Uhr, für den 20. und 26. September sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Die Jugendkammer hat insgesamt 14 Zeugen geladen.

Nach der Halloween-Nacht hatte der Walldorfer Gemeinderat ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf den Weg gebracht - mit dem Ziel, die Sicherheitslage in der Stadt zu verbessern. So wurde unter anderem der Gemeindevollzugsdienst um eineinhalb Stellen aufgestockt.

Ein diskutiertes Alkoholverbot war dagegen nicht umsetzbar, ebenso wenig eine Videoüberwachung mit Bild- und Tonaufzeichnungen, die laut Gesetz nur an "Kriminalitätsschwerpunkten" möglich ist. Die Voraussetzungen dafür sind in Walldorf jedoch nicht gegeben.