Von Rolf Kienle

Hockenheim. Als Hagen Rether nach fast vier Stunden die Stadthallen-Bühne verlässt, ruft er seinem Publikum noch zu: "Wir schaffen das!" Ob er wirklich selbst daran glaubt, kann man bezweifeln. Rether ist ein Aufklärer und Pessimist, ein Scharfsinniger und Enttäuschter, der wohl kaum darauf hofft, dass die Welt eine bessere wird. Er kämpft gegen Hetze und Angstmacherei, und sieht sich gleichzeitig von larmoyanten Nörglern umgeben, die gebetsmühlenartig wiederholen: "Es ändert sich ja doch nichts." Obwohl sich laufend etwas ändert. "Wo waren wir 1945? Und wo sind wir heute?", fragt Rether sein Publikum.

Ein Flügel, ein Schreibtischstuhl, ein Kilo Bananen und eine Flasche Wasser – mehr braucht der Mann mit dem Pferdeschwanz nicht. Den Flügel nutzt er nur einmal gegen Ende des langen Abends, ansonsten macht er es sich in seinem Stuhl kommod und konfrontiert das Publikum mit unbequemen Botschaften. Er verpackt sie voller Sarkasmus und Angriffslust in einen eher ruhigen Plauderton. Es sind hochpolitische Inhalte und knallharte Argumente, immer intelligent vorgetragen. Am Anfang steht eine Schweigeminute für die Opfer von Hanau.

Rether ist das, was man einen eingefleischten Veganer nennen könnte. Tiere essen ist für ihn schon aus ökologischen Gründen ein Unding. Sein Aufruf zum Fleischverzicht nimmt einen großen Teil seines Programms ein. "Ich wäre für veganes Kochen und gewaltfreie Kommunikation in den Schulen", sagt er zu der Frage, ob man dort Laptops brauche. Seine Bananen, die zu jedem Auftritt gehören, seien Bio. Das Flugzeug, das sie nach Europa bringt, fliege mit Rapsöl.

Er hat jenen den Kampf angesagt, die meinen: "Wir können die Welt nicht retten." Ja, wer denn sonst, fragt Rether zurück. Manchmal denke er bei so viel Verzagtheit darüber nach, alles hinzuschmeißen. Aber: So lange es beispielsweise in Teheran Frauen-Rechtsanwältinnen gibt, müsse man weitermachen.

Wie verwahrlost müsse man sein, um ein Mädchen wie Greta Thunberg anzugreifen? "Da geht dem weisen Mann der Allerwerteste auf Grundeis", so Rether. "Kinder erklären uns die Welt, und wir hauen ihnen aufs Maul. Wir haben neurotische Blähungen." Mit rechten Strömungen geht Rether ähnlich hart ins Gericht – zum Beispiel beim Thema Migration. "Da kommen junge Männer ohne Facharbeiterausbildung aus dem Krieg. Geht’s noch?", fragt er sarkastisch und hat auch eine Lösung parat: "Wir haben Jahrzehnte lang Muslime ausgegrenzt, das klappt doch auch mit Rassisten und Nazis."

Rund 500 Millionen Christen, die meisten davon adipös, sollten doch eine Million Migranten aufnehmen können. "Wenn wir die nahende Klimakatastrophe nicht ernst nehmen, müssen wir bald 15 Millionen Niederländer aufnehmen. Und die kommen nicht zu Fuß." Früher bekamen Gastarbeiter ein Moped geschenkt, heute zünde man ihre Heime an, stellt der Kabarettist fest.

Hagen Rether steht nicht im Verdacht, ein Fan der Kanzlerin zu sein. Aber er hat zunehmend den Eindruck, alle seien froh, dass sie noch da ist. Wenn sie auf Donald Trump trifft, mute es an wie ein Treffen zwischen der Vertrauenslehrerin und dem Klassenschläger. Trump, ein Nachfahre ausgewanderter Deutscher, sei ein gutes Beispiel für missglückte Integration. "Und wir fanden George W. Bush mal schlimm", so Rether.

Den Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern formuliert er so: Die Amerikaner seien oberflächlich und freundlich, die Deutschen oberflächlich und unfreundlich. Einziger Vorteil: Die Deutschen haben keine Waffen. Außer den Mitgliedern von Schützenvereinen. "Wir sind nicht reifer als die Amerikaner, nur unbewaffnet", frotzelt Rether. Angela Merkel, so seine Vermutung, gräme sich schon lange darüber, was für ein "bräsiges Volk" sie da am Bein hat.