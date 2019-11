Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Man mag es kaum glauben: Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es weder ein Frauenhaus noch sonstige Schutzeinrichtungen – obwohl es hier pro Jahr schätzungsweise zu 5700 Gewalttaten gegen Frauen kommt. Mit verschiedenen Maßnahmen will man nun aber gegensteuern, das Konzept soll im ersten Halbjahr 2020 vorliegen.

Mit zehn bis zwölf Fällen pro 1000 Einwohner erreicht der Rhein-Neckar-Kreis zwar nicht die Spitzenwerte der großen Städte, die bei über 17 Gewalttaten pro 1000 Einwohner liegen, er gehört aber auch nicht zu den weniger belasteten Landkreisen, bei denen die Gewalttaten auf unter zehn pro 1000 Einwohner geschätzt werden, erläutert Kreissprecher Ralph Adameit. Man müsse auch von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen.

Nach der sogenannten Istanbul-Konvention, die pro 10.000 Einwohner einen Platz kalkuliert, müsste der Rhein-Neckar-Kreis über 50 Plätze in Frauen- und Kinderschutzhäusern vorhalten – aber die gibt es nicht. Man wolle laut Sozialdezernentin Stefanie Jansen aber „eine kluge Strategie entwickeln, die diesem wichtigen Thema umfassend gerecht wird“. Denn es reiche nicht, einfach ein Frauenhaus zu errichten. Vielmehr habe man im Frühjahr eine kreisspezifische Analyse zum Angebot und dem Bedarf an Leistungen beziehungsweise Einrichtungen im Kontext von Gewalt an Frauen in Auftrag gegeben, sagt Jansen.

Diese Analyse ist wohl auch dringend nötig, denn der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Mannheim für das Jahr 2018 ist zu entnehmen, dass die Beamten in 429 Fällen zu Einsätzen aufgrund häuslicher Gewalt gerufen wurden. Das bedeutet, dass es im Rhein-Neckar-Kreis – statistisch gesehen – an vielen Tagen zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen ist, bei denen überwiegend Frauen Gewalt erlebten und die Polizei einschreiten musste. „Im Zuge dieser Einsätze ist es auch zu Unterbringungen in Frauenhäusern gekommen“, sagt Adameit. Diese Zahl werde statistisch aber nicht erfasst. „Aus den Gesprächen mit der Polizei wissen wir, dass es sich dabei um Einzelfälle handelt“, betont der Kreissprecher. Von Gewalt in Paarbeziehungen seien nach den Recherchen der Verwaltung im Rhein-Neckar-Kreis auch Männer betroffen.

Dann spricht Adameit Klartext: „Häusliche Gewalt hat im Rhein-Neckar-Kreis eine gravierende gesellschaftliche und sozialpolitische Dimension, der wir uns stellen müssen.“ Es greife aber zu kurz, nur an Plätze in Frauenhäusern zu denken, betont der Kreissprecher. Die Unterbringung in einem Frauenhaus oder in einer Schutzwohnung sei die absolute „Ultima Ratio“. „Das kommt nur in relativ wenigen Fällen in Betracht“, weiß Adameit. Der Bedarf in anderen Bereichen sei hingegen wesentlich größer. So hätten sich insgesamt fünf Handlungsfelder herauskristallisiert, die einen wesentlichen Beitrag zum Schutz vor häuslicher Gewalt leisten würden. Diese seien neben Schutzeinrichtungen Prävention, Beratung, Intervention und Anschlussmaßnahmen.

> Prävention: Das Sozialdezernat des Kreises möchte laut Adameit den Bereich Prävention stärken, denn hier sei ein quantitativer und qualitativer Ausbau notwendig. Dies wiederum setze Einrichtungen voraus, die personell und finanziell entsprechend ausgestattet sein müssten. „Zur Prävention gehört auch die Arbeit mit Personen von denen Gewalt ausgeht und die ihr Verhalten ändern möchten“, betont Adameit Die Realität: Im Rhein-Neckar-Kreis fehlen derzeit flächendeckende, präventive Angebote und Maßnahmen, die dazu beitragen, häusliche Gewalt erst gar nicht entstehen zu lassen beziehungsweise die Zahl der Betroffenen zu reduzieren.

> Beratung: Auch dieser Bereich soll deutlich ausgebaut werden. Aktuell fördert der Rhein-Neckar-Kreis insgesamt fünf Vereine aus dem Stadtgebiet Heidelberg, die sich vornehmlich um die Belange von Frauen kümmern. Wobei es sich nicht ausschließlich um das Thema häusliche Gewalt dreht, wie Adameit betont. Für diese Vereine seien für das laufende Jahr Fördermittel in Höhe von knapp 106.000 Euro bewilligt worden. Im Jahr 2018 habe der Förderbetrag für diese Institutionen lediglich 66.000 Euro betragen. Die Notwendigkeit der Erhöhung resultiere aus einer stetig steigenden Inanspruchnahme dieser Beratungsangebote durch Kreis-Einwohner. „Aufgrund der vorliegenden Zahlen sehen wir einen Bedarf von mindestens vier Beratungsstellen im Kreisgebiet“, sagt Adameit.

> Intervention: Bei den bereits erwähnten 429 Einsätzen der Polizei aufgrund häuslicher Gewalt im Jahr 2018 im Rhein-Neckar-Kreis wurden in 178 Fällen Platzverweise ausgesprochen. Die betroffenen Frauen befänden sich oftmals in einer äußerst schlechten psychischen und körperlichen Verfassung und stünden teilweise auch noch unter Schock. „Da ein Platzverweis zeitlich befristet ist, sind zügig nächste Schritte erforderlich“, sagt Adameit. Denn der kurze Zeitrahmen setze die Frauen zusätzlich unter Druck. Das sei ein Grund, warum Betroffene die Arbeit einer Interventionsstelle als entlastend und hilfreich empfinden würden. Der Schwerpunkt liege neben einer psychologischen Unterstützung von Frauen und deren Kindern auch in der Kooperation mit den in solchen Fällen eingebundenen Behörden und Einrichtungen. Die Realität: Aktuell gibt es im Rhein-Neckar-Kreis keine Interventionsstelle.

> Schutzeinrichtungen: Der Rhein-Neckar-Kreis beteiligt sich aktuell nicht mit einem eigenen Objekt am Netzwerk der Frauenhäuser und verfügt auch über keine Schutzwohnungen.

> Anschlussmaßnahmen: Viele Betroffene benötigen nach einem Aufenthalt in einer Schutzeinrichtung eine Begleitung in die Selbstständigkeit. Diese bezieht sich im Wesentlichen auf finanzielle Fragen und die Beschaffung von geeignetem Wohnraum. Die Realität: Opfer von häuslicher Gewalt, die sich trennen oder ein unabhängiges Leben führen wollen, finden im Rhein-Neckar-Kreis derzeit kein spezielles Angebot.

> Wie geht es im Rhein-Neckar-Kreis weiter? Das Gesamtkonzept, das alle Handlungsfelder abdeckt, soll im ersten Halbjahr 2020 vorliegen. In diesem Rahmen sollen dann konkrete Maßnahmen vorgeschlagen und die dafür erforderlichen Ressourcen aufgezeigt werden.