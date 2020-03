Von Anna Manceron

Schwetzingen. Sie ist jung, sie ist grün, und sie will in den Landtag: Weihua Wang möchte bei der Wahl 2021 als Kandidatin für die Grünen im Wahlkreis Schwetzingen antreten. In der Spargelstadt ist die 25-Jährige vor allem als ehemalige Stadträtin bekannt. Von 2014 bis 2019 war sie Mitglied im Schwetzinger Gemeinderat. Außerdem leitete sie zwei Jahre lang den Grünen-Kreisverband Kurpfalz-Hardt.

Mit ihrem Vorstoß dürfte Weihua Wang bei einigen Parteifreunden für verblüffte Gesichter sorgen. Sie tritt nämlich nicht allein an: Ihr Gegenkandidat ist André Baumann, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund und ehemaliger Staatssekretär im Umweltministerium. "Viele von euch werden von der Kandidatur überrascht sein", schreibt Wang selbst in einem Brief an die Grünen, den sie am Montagabend veröffentlicht hat. Zum Beispiel, weil sie in letzter Zeit "aus beruflichen Gründen leider nicht lokalpolitisch aktiv sein konnte". Oder weil mit André Baumann ein Umweltexperte kandidiere, den sie sehr schätze. "Ich kenne André sehr gut und habe ihn als Allerersten über meine Kandidatur informiert", erklärt Wang.

Aber warum fordert sie ihn dann überhaupt heraus? "André und ich haben komplett unterschiedliche Profile", betont Wang. Bei Baumann stünden vor allem Umweltthemen im Vordergrund. Bei ihr gehe es mehr um die Frage, wie man Wirtschafts- und Sozialpolitik miteinander kombinieren kann. "Wir möchten einen fairen und respektvollen Wahlkampf führen", erklärt die Unternehmensberaterin. "Eine echte Auswahl ist auch im Sinne der Demokratie."

Ihre großen Themen sind der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Integration. "Durch meine persönliche Geschichte bringe ich in dieser Hinsicht wertvolle Erfahrungen mit", sagt Wang. Die Schwetzingerin kam im Alter von acht Jahren mit ihrer Familie aus China nach Deutschland und erfuhr am eigenen Leib, wie schwierig das Ankommen in einem fremden Land sein kann. In ihrem Schreiben an die Parteifreunde spricht sie von "schmerzhaften Mobbingerfahrungen", die sie als Schülerin in Brühl und Schwetzingen gemacht hat. Und von dem "langen Weg der Integration", der hinter ihr liegt. "Heute bin ich extrem dankbar für diese Erfahrungen", so Wang. "Heute ist meine Vielfalt meine große Stärke."

Große Sorge bereitet der 25-Jährigen der Aufstieg der Alternative für Deutschland (AfD). "Wir können 30 Prozent der Wähler nicht einfach ignorieren, sondern müssen versuchen zu verstehen, warum sie sich abgehängt fühlen", sagt Wang. Denn: "Wenn wir es nicht schaffen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, werden wir auch bei anderen Themen nicht vorankommen."

Um gegen die Spaltung der Gesellschaft vorzugehen, will die studierte Betriebswirtin das Problem von der wirtschaftlichen Seite her denken. "Wenn man das Gefühl hat, dass es einem wirtschaftlich nicht gut geht, überträgt man die Schuld dafür leicht auf Menschen, die anders sind – zum Beispiel auf Ausländer oder Flüchtlinge", erklärt sie.

Deshalb setzt Wang bei ihrer Kandidatur auf mehr kulturelle Bildung und soziale Gerechtigkeit in der Bildungspolitik. Aber auch urgrüne Themen wie nachhaltiges Wirtschaften, Klimaschutz und Mobilität stehen auf ihrer politischen Agenda. Ihre Entscheidung, für den Landtag kandidieren zu wollen, fiel am vergangenen Sonntag. Mehrere Wochen lang habe sie darüber nachgedacht, berichtet Wang. Die Idee, sich zu bewerben, kam von ihren Parteifreunden. "Es gab den Wunsch, dass sich eine Frau an dem Nominierungsverfahren beteiligt", berichtet Wang. So äußerte sich unter anderem Manfred Kern gegenüber der RNZ, der bei der letzten Landtagswahl das Direktmandat für die Grünen im Wahlkreis erobert hatte. Er tritt nicht mehr an und kandidiert stattdessen als Bürgermeister in Bensheim.

Weihua Wang geht es bei ihrer Kandidatur aber nicht nur um Geschlechtergerechtigkeit. "Bei der Wahl möchte ich mit meinen Themen überzeugen", sagt sie. In ihrem Brief an die Grünen gewährt sie auch Einblick in ihr Privatleben. Die Unternehmensberaterin engagiert sich ehrenamtlich beim chinesischen Kulturzentrum Rhein-Neckar und moderiert hin und wieder offizielle Veranstaltungen.

Am Wochenende sei sie zu "80 prozentiger Wahrscheinlichkeit bei komischen Dehnübungen im Schwetzinger Schlossgarten anzutreffen". Außerdem habe sie eine Schwäche für französische Patisserie und sei "für gutes Essen fast käuflich", erklärt die Bewerberin mit einem Augenzwinkern.