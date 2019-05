Hirschberg-Großsachsen. (alb) Am Ende fehlte nur ein Punkt: Das Hotel Krone in Großsachsen hat den Wochensieg in der Kabel-1-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" haarscharf verpasst. Alle fünf Restaurants liegen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gastrononomen besuchten und bewerteten sich gegenseitig. Auch Spitzenkoch Mike Süsser schaute seinen Kollegen in den Küchen über die Schulter und vergab ebenso Zähler. Den Sieg holte sich das Hotel und Restaurant Schloss Neuburg in Obrigheim (48 Punkte) vor der "Krone" (47), Frenk’s Ristorante in Mannheim (43) sowie den beiden Heidelberger Lokalen "Nana - Lieblingsbar" (43) und Cottage (39).