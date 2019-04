A6 bei Hockenheim. (pol/mare) Gegen Drogen im Straßenverkehr hat die Polizei am Mittwoch eine Großkontrolle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim/West in Fahrtrichtung Heilbronn durchgeführt. Über die Ergebnisse berichten die Beamten.

Demnach waren die Ordnungshüter zwischen 9.30 und 16.30 Uhr im Einsatz und überprüften 68 Autos und 145 Menschen. Sieben Autofahrer waren unter Drogeneinfluss unterwegs - ihnen wurde Blut abgenommen. Neun Verstöße gab es wegen Drogenbesitzes, eine gefälschte Urkunde, ein Verstoß gegen das Waffenrecht, ein Verstoß gegen das Ausländerrecht waren weitere Delikte.

Zudem wurden mehrere kleinere Mengen verschiedenster Rauschgifte, zwei Joints, ein Nasenspray mit Kokain und Amphetamin sichergestellt.