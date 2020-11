Rhein-Neckar. (sha/zg) Die Zahl der Corona-Infektionen in der GRN-Klinik Schwetzingen steigt. Das geht aus einer Mitteilung der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar hervor. Demnach war die Klinik bislang weitestgehend von der zweiten Welle verschont geblieben – nun aber würden sich die bundesweit gestiegenen Corona-Zahlen auch in der Schwetzinger Klinik bemerkbar machen.

13 Patienten hatten – Stand Mittwochvormittag, 18. November, – einen positiven Corona-Abstrich, davon lagen zwei auf der Intensivstation. Eine Patientin ist laut Mitteilung am Dienstag verstorben. Neun Mitarbeiter sind seit Donnerstag nach und nach positiv getestet worden und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

"Wir bedauern, dass so viele Patienten und inzwischen auch Mitarbeiter mit Corona infiziert sind. Bisher hatten wir das Glück, relativ verschont geblieben zu sein", wird Klinikleiterin Katharina Elbs zitiert. Als Reaktion auf die steigenden Zahlen Infizierter seien alle ermittelten Kontaktpersonen in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getestet worden. "Die Ergebnisse waren glücklicherweise in den meisten Fällen negativ", sagt Elbs.

Als Vorsichtsmaßnahme werden nun die verfügbaren Betten auf der Isolierstation ausgeweitet. Um den Zuwachs dort gut bewältigen zu können, unterstützen seit Montag Pflegekräfte der jetzt geschlossenen Belegstation ihre Kollegen auf der ISO-Einheit. Hierfür wurden einige nicht dringliche stationäre Operationen verschoben: "Das Verschieben elektiv (zeitlich frei wählbarer, d. Red.) geplanter Operationen fällt uns nicht leicht", so die Klinikleiterin, "schließlich leiden auch die Patienten an Schmerzen und erhoffen sich durch den geplanten Eingriff eine Erleichterung". Eine generelle Absage elektiver Operationen sei aber aktuell zum Glück nicht erforderlich: "Zum jetzigen Zeitpunkt können alle weiteren geplanten stationären und ambulanten Eingriffe wie vorgesehen durchgeführt werden."

Anders als im benachbarten Stadtkreis Mannheim, wo aufgrund der Sieben-Tage-Inzidenz von 223,7 je 100.000 Einwohner, dem Höchstwert in Baden-Württemberg, die Kliniken seit Mittwoch in den Notfallmodus schalten, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis laut Mitteilung bei 144,2 Erkrankten je 100.000 Einwohner: "Selbstverständlich schauen wir uns die Situation in der Klinik täglich im Krisenstab an und bewerten diese im Hinblick auf die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter neu. Unser Personal ist sehr wachsam und macht einen hervorragenden Job in der Krise", betont der Ärztliche Direktor, Dr. Johannes Weiß.

Ungeachtet der jetzt erfolgten Tests bei möglichen Kontaktpersonen von Covid-Infizierten verschärfen die Kliniken der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar ihre Teststrategie. So werden künftig alle Patienten getestet, die stationär aufgenommen werden. Auch Mitarbeiter unterziehen sich künftig nicht mehr nur beim Auftreten von Symptomen oder Anlass bezogen einem Test, sondern, besonders in den hochsensiblen Bereichen der Isolierstation, der Intensivstation und der Zentralen Patientenaufnahme wöchentlich. "Ein so umfassendes Screening war uns bisher nicht möglich, weil wir mit den nur wenigen vorhandenen Tests gut haushalten mussten", erklärt Katharina Elbs. "Die jetzt verfügbaren, frisch gelieferten Schnelltests lassen eine Ausweitung unserer Teststrategie zu", heißt es in der Mitteilung abschließend.