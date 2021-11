Landrat Stefan Dallinger (l.) und Noch-Geschäftsführer Rüdiger Burger gratulieren Katharina Elbs (2.v.l.) und Judith Masuch zur just erfolgten Bestellung in die Geschäftsführung. Foto: GRN

Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Nach 30 Jahren in der Verantwortung für die Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis verabschiedet sich Rüdiger Burger Ende kommenden Jahres in den Ruhestand. Neu in die Geschäftsführung kommt zum 1. Juli 2022 Katharina Elbs, bisher Klinikleiterin der GRN-Klinik Schwetzingen. Bis Ende 2022 steht die ab Juli zweiköpfige Geschäftsführung unter dem Vorsitz von GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger.

Zum Jahreswechsel 2022/23 übernehmen Katharina Elbs und Judith Masuch, letztere bisher Geschäftsbereichsleitung Personalmanagement, das Ruder. Den Vorsitz hat dann Katharina Elbs. Beide sind jüngst in der Aufsichtsratssitzung als neue Geschäftsführerinnen bestellt worden.

Katharina Elbs. Foto: GRN

Seit 6 Jahren arbeitet Katharina Elbs bei GRN. Zunächst war sie zweieinhalb Jahre lang Geschäftsbereichsleiterin Unternehmensentwicklung und -kommunikation, seit Juni 2018 ist sie Klinikleiterin der GRN-Klinik Schwetzingen.

Ihre künftige Amtskollegin Judith Masuch ist seit über 10 Jahren in der Personalleitung tätig. Anfangs zuständig für die GRN-Service GmbH, seit 2018 als Geschäftsbereichsleitung Personalmanagement für das Gesamtunternehmen.

Judith Masuch. Foto: GRN

Burger selbst, dessen reguläre Amtszeit als Geschäftsführer zum 31. Dezember 2022 endet, war bereits 1991 beim Rhein-Neckar-Kreis als Leiter Krankenhausamt für die Kliniken verantwortlich. Den Posten als Geschäftsführer übernahm er mit der Gründung der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH im Januar 2006.