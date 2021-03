Schwetzingen/Hockenheim/Plankstadt. (man) Nach der Schließung der Greensill-Bank melden sich in Deutschland immer mehr Kommunen, die bei dem Bremer Geldinstitut mehrere Millionen angelegt haben. Sie fürchten nun, dass ihr Geld verloren sein könnte. Die Finanzaufsicht Bafin hatte die Bank vor etwa einer Woche wegen drohender Überschuldung geschlossen. Den bisher rund 50 betroffenen Kommunen droht ein Ausfall ihrer Anlagen.

In Schwetzingen, Hockenheim und Plankstadt müssen sich die Kämmerer aber keine Sorgen machen. "Die Stadt Schwetzingen hat keine Geldanlage bei der Greensill-Bank", erklärt Rathaussprecherin Andrea Baisch auf Nachfrage. Auch bei anderen Privatbanken habe man kein Geld angelegt. Das städtische Vermögen sei ausschließlich bei Genossenschaftsbanken sowie öffentlich-rechtlichen Instituten und deren zugehörigen Unternehmen angelegt. Die Anlagestrategie der Spargelstadt bezeichnet Baisch als sehr konservativ.

"Die Sicherheit des angelegten Vermögens steht bei der Wahl des Anlageinstituts und der Anlageform an erster Stelle", betont sie. Allerdings müsse man bedenken, dass viele Kommunen bei der Greensill-Bank nur Festgeldanlagen getätigt hätten, "was per se zumindest eine sehr konservative Anlageform ist." Bei der Anlage des finanziellen Vermögens der Stadt stünden regionale Möglichkeiten mit langjährigen Geschäftspartnern definitiv im Vordergrund, so Baisch.

Im Hockenheimer Rathaus vertritt man eine sehr ähnliche Finanzpolitik. Die Stadt unterhalte kein Konto bei der Greensill-Bank und habe dort auch kein Geld angelegt, erklärt Stadtsprecher Christian Stalf. Stattdessen sei das finanzielle Vermögen bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz und bei der Sparkasse Heidelberg angelegt. "Diese Geldinstitute werden genossenschaftlich beziehungsweise als Anstalt des Öffentlichen Rechts geführt. Eine Geldanlage bei einer Privatbank liegt nicht vor", so Stalf. Auch er beschreibt die Anlagestrategie der Kommune als "ganz klar konservativ". "Wir arbeiten mit Steuergeld und möchten daher jegliches Risiko bei einer Geldanlage vermeiden, soweit möglich", betont Stalf. Bei Investitionen richte man sich deshalb nach drei Kriterien: "Erstens: hohe Anlagesicherheit. Zweitens: Regionalität der Institute. Drittens: kurzfristige Verfügbarkeit des Geldes bei Bedarf."

Sicherheit zuerst – dieses Motto gilt auch für den Plankstadter Bürgermeister Nils Drescher. "Nach der Gemeindeordnung ist das Geld sicher und mit einem angemessen Ertrag anzulegen. Für unsere Kämmerei hat die Sicherheit höchste Priorität", sagt er. "Aktuell haben wir nur bei den hier im Ort ansässigen Banken Geld angelegt."