Worms. (dpa-lrs) Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Worms untersuchen die Behörden weiter Motiv und Hintergründe der Tat. "Es haben zahlreiche Vernehmungen stattgefunden, und die Auswertung der Spuren vom Tatort läuft weiterhin", sagte ein Sprecher der Polizei in Mainz am Freitag. Derzeit würden verschiedene Gutachten erstellt. Es gehe auch darum, die Vergangenheit von Täter und Opfer aufzuhellen.

Die junge Frau war Anfang März im Elternhaus in Worms getötet worden. Am Freitag wurde sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Kreis ihrer Familie beigesetzt. Rund 100 Trauergäste hätten teilgenommen, teilte die Polizei in Worms mit. Sie war vor Ort, weil mögliche Stimmungsmache gegen Flüchtlinge nicht ausgeschlossen war. Die etwa 50-minütige Zeremonie sei aber würdig verlaufen, sagte der Sprecher.

Der mutmaßliche Täter - ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien - hatte sich nach der Tat bei der Polizei gemeldet. Das Motiv des Mannes ist unbekannt. Die Behörden sprechen von einer Beziehungstat.