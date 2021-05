Von Alexander Albrecht

Mannheim/Schwetzingen. Mit der EnBW und der MVV haben sich die beiden größten Energieversorger im Land zusammengetan, um im nördlichen Oberrheingraben mit Geothermie-Kraftwerken die Wärmewende einzuleiten. Vertreter des Konsortiums stellten jetzt bei einer virtuellen Auftaktveranstaltung ihre Pläne den 150 zugeschalteten Teilnehmern vor.

Was passiert bei der tiefen Geothermie? Kraftwerke nutzen Erdwärme in Tiefen zwischen 400 und 5000 Metern. Dabei wird zunächst in einem geschlossenen Kreislauf über eine Bohrleitung Thermalwasser angezapft, die sogenannten Reservoire. Pumpen befördern das weit über 100 Grad heiße Wasser in die oberirdischen Anlagen zu einem "Wärmetauscher". Der entstehende Dampf treibt eine Turbine an. Die Energie wird in Wärme oder Strom verwandelt und in die Netze eingespeist. Das "abgekühlte" Wasser wird über eine zweite Leitung in dasselbe Reservoir zurückgepumpt, wo es sich wieder aufwärmt.

Was haben MVV und EnBW vor? Das Firmenkonsortium plant, zwischen Mannheim, Heidelberg und Reilingen bis zu drei Heizwerke zu bauen. In den Anlagen will es in einer Tiefe zwischen 2500 und 4000 Metern natürliches Thermalwasser aus einer durchlässigen Gesteinsschicht fördern und ins Fernwärmenetz einspeisen. Dieses reicht von Mannheim über Schwetzingen bis nach Speyer und Heidelberg und versorgt knapp 160.000 Haushalte. Mit einer Länge von 600 Kilometern zählt es zu den größten in Deutschland.

Das Brühler "Loch": 2004 beginnt die Firma Geoenergy ein aufsehenerregendes Projekt, das nach einem hoffnungsvollen Start in einem Desaster endet. Als geeigneten Standort für sein geplantes Geothermie-Kraftwerk findet das Unternehmen ein Gelände im Brühler Süden. Die Anlage soll über 30 Jahre lang Strom und Wärme erzeugen – und damit genug, um 12.500 Vier-Personen-Haushalte zu versorgen. Nach Erdstößen bei einem Projekt in Landau schlägt die Euphorie allmählich in Ablehnung um. Dennoch erhält Geoenergy 2011 vom Bergamt eine Bohrgenehmigung. Ein Jahr später beginnen die Bau- und Bohrarbeiten. 2013 gehen die ersten beiden Bohrungen in 3500 und 400 Metern Tiefe über die Bühne, die Tests verlaufen vielversprechend. Die Gemeinde wehrt sich juristisch gegen weitere Bauarbeiten, die im Frühjahr 2014 jäh enden. 2015 meldet Geoenergy Insolvenz an. Die Firma hat nach eigenen Angaben bis dato 15 Millionen Euro in das Werk investiert. Zwar erklärt der Gemeinderat im November mehrheitlich, dass öffentliche Interessen durch eine erneute Erkundung negativ berührt seien und erteilt Investoren eine Absage. Das heißt aber nicht, dass die Baustelle bei dem Projekt von EnBW und MVV nicht wieder ins Spiel kommen könnte. Das Bergamt hat an der Fläche hinsichtlich künftiger Nutzungen nichts auszusetzen. (alb)

Was hat die beiden Konzerne dazu veranlasst? Aktuell erzeugt noch das Großkraftwerk Mannheim (GKM) die meiste Fernwärme. Wegen des Kohleausstiegs muss es aber spätestens 2033 den Betrieb einstellen. Also braucht es alternative Erzeugungsquellen. In einem ersten Schritt hat die MVV die thermische Abfallverwertung auf der Friesenheimer Insel an das Fernwärmenetz angebunden, spätestens 2024 werde das dortige Biomassekraftwerk folgen, hieß es. Der Rest soll sich aus einem Energiemix speisen. Und hier kommt die umweltfreundliche Geothermie ins Spiel. "Sie ist die einzige richtige erneuerbare Wärmeoption, die das ganze Jahr über liefern kann", sagt Matthias Wolf, Projektleiter der MVV.

Wo genau sollen die Kraftwerke stehen? Das ist noch unklar, die Planungen stehen ganz am Anfang. Die EnBW und die MVV haben im März vom zuständigen Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) eine Aufsuchungserlaubnis für das 270 Quadratkilometer große Gebiet "Hardt" erhalten. In den kommenden Monaten werden jeweils zwei Mitarbeiter an bis zu 2000 Stellen "geräuschlose Messungen" vornehmen. Interessant für die Firmen sind geologische Störungen. Das ist der Fall, wenn größere Gesteinspakete gegeneinander geschoben werden. Dort ist die Wassergeschwindigkeit höher, Experten sprechen von "Autobahnen". Eine Genehmigung für Bohrungen haben die Unternehmen noch nicht.

Geothermie ist umstritten. Wie sicher werden die neuen Anlagen sein? Laut EnBW-Geothermie-Experte Thomas Kölbl werde anders als in Landau – wo es zu Erdbeben kam – nicht in tiefere Grundgebirge gebohrt. Stattdessen wolle man die wasserdurchlässigen Schichten darüber nutzen. Die Wassermengen würden so gesteuert und von den Behörden vorgegeben, dass nur so viel Wasser gefördert und wieder zurückgepumpt wird, dass die Spannungen nicht zu groß werden und sich Erdbebengefahren minimierten. Die Hauptleitungen in beide Richtungen lägen einen Kilometer auseinander, damit es nicht zu Kurzschlüssen oder einem Kaltwasserdurchbruch komme, so EnBW-Projektleiter Stefan Ertle. "Ich bin mir sicher, dass wir keine Seismizität erzeugen werden", sagt Kölbel und verweist auf die Anlage des Konzerns in Bruchsal, wo in den vergangenen elf Jahren nichts passiert sei. Sein Kollege Matthias Wolf meint: "Wir sagen nicht, dass es keine Risiken gibt – aber diese Risiken sind beherrschbar."

Und wenn es doch zu Erschütterungen und Gebäudeschäden kommt? "Dann greifen unsere Haftpflichtversicherungen, das ist ja gesetzlich vorgeschrieben", sagt Ertl. Im Bergrecht sei die Beweislast umgekehrt. Sprich: Die Kraftwerksbetreiber müssen beweisen, dass nicht sie die Schäden herbeigeführt haben. "Selbstverständlich", ergänzt Wolf, werde man sich nicht aus der Verantwortung stehlen, falls die Versicherungssumme nicht ausreiche. "Das können wir uns gar nicht leisten, wir sind ja in der Region fest verwurzelt."

Wird durch die Tiefbohrungen das Grundwasser verunreinigt? Nein, wie Thomas Kölbel von der EnBW versichert. Die Tiefbohrung werde durch drei bis vier ineinandergesteckte, circa ein Zentimeter dicke Rohre abgesichert und einzementiert. Diese hätten eine "sehr hohe Schutzfunktion", wie viele Hundert Bohrungen im Oberrheingebiet bewiesen hätten. "Und wir haben die Korrosion im Griff." Behörden messen regelmäßig deren Funktion und Qualität. Die Rohre seien so beweglich wie "nicht zu weich gekochte Spaghetti", erklärt Kölbel, und würden selbst ein Erdbeben überstehen.

Weshalb produzieren die Kraftwerke keinen Strom? "Wärme hat ein größeres Potenzial und macht 50 Prozent des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs aus", weiß Ertle. Drei Fünftel davon entfielen wiederum aufs Heizen und Warmwasser. Der nördliche Oberrheingraben zähle zu den geologisch attraktiven Regionen, sagt Wolf. "Diese Chancen dürfen wir nicht verstreichen lassen." Steffen Heidt vom Kompetenzzentrum Energie beim Regierungspräsidium Karlsruhe macht eine andere Rechnung auf, welche die Bedeutung der "Wärmewende" verdeutlicht: 2019 wurden 138 Terrawattstunden als Energieverbrauch zur Wärmeerzeugung benötigt. Doch lediglich knapp 16 Prozent stammten aus Erneuerbaren Energien, der überwiegende Teil aus Biomasse ohne großes Ausbaupotenzial. Das Land sieht deshalb in der Geothermie eine große Chance, sein Zwischenziel bis 2030 zu erreichen: 42 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 1990.

Wie sehen die nächsten Schritte aus? Die erste Phase dauert 18 Monate. In diesem Zeitraum sollen durch Messungen und Auswertungen geeignete Standorte gefunden werden. Mitarbeiter entnehmen aus vorhandenen Brunnen Proben, um herauszufinden, ob im Untergrund Thermalwasser freigesetzt wird und bis nach oben durchdringt. Auch wollen sich die Experten die Erfahrungen aus der 3500 Meter tiefen Bohrung in Brühl aus dem Jahr 2013 zunutze machen. Prüfung und Erschließung der Erdwärmequellen sollen weitere eineinhalb Jahr in Anspruch nehmen. "Wir werden nicht vor 2023 bohren", betont EnBW-Projektleiter Ertle. Im dritten Quartal könnte die erste Geothermie-Anlage fertig sein.

Wie wird die Öffentlichkeit eingebunden? "Die Akzeptanz ist, glaube ich, der wichtigste Punkt in diesem ganzen Projekt", ist Matthias Wolf von der MVV überzeugt. Geplant sind Informationsveranstaltungen, Dialogforen und ein Fachbeirat, in dem sich Vertreter von Bürgerinitiativen beteiligen können. Somit will man verhindern, dass die Bevölkerung wie in Brühl (siehe weiterer Artikel) dem Projekt ablehnend gegenübersteht.

Steigen wegen der neuen Anlagen auch die Fernwärmepreise? Keiner der Beteiligten nennt Zahlen und Preise. "Ich gehe aber davon aus, dass die Fernwärme in Zukunft bezahlbar bleiben wird", sagt Wolf.