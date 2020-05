Region Schwetzingen. (RNZ) Die Rathäuser der Region haben ab Montag, 4. mai, wieder geöffnet. Dabei müssen aber einige Regeln beachtet werden:

> Schwetzingen: Das Rathaus und die Außenstellen sind wieder zu den normalen Öffnungszeiten erreichbar. Allerdings bittet die Stadt alle Besucher nur dann persönlich zu kommen, wenn dies tatsächlich notwendig ist. In vielen Fällen reicht ein Anruf oder einen E-Mail-Nachricht an den zuständigen Mitarbeiter aus. Wer persönlich ins Rathaus kommen will, muss vorab ein Termin vereinbaren, um Wartezeiten und Warteschlangen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für das Standesamt, das Ausländeramt, das Generationenbüro oder die Wohnungsverwaltung der städtischen Liegenschaften.

Die Dienstgebäude dürfen nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. Spender für die Handdesinfektion stehen zur Verfügung. In zentralen Publikumsbereichen wie an der Pforte, in der Touristinformation oder im Bürgerbüro sind Schutzscheiben angebracht. Das Bürgerbüro ist am Samstag, 9. Mai, und künftig wieder an jedem ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

> Brühl: Die Mitarbeiter stehen nach Terminabsprache wieder zur Verfügung. In Corona-Zeiten sollen die Kontakte weiterhin möglichst gering gehalten werden, zudem können so auch Wartezeiten vermieden werden. Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen telefonisch oder per Mail vorzubringen. Alle Rathausmitarbeiter und ihre Telefonnummern sind unter dem Link https://www.bruehl-baden.de/rathaus/aemter/ zu finden. Falls eine persönliche Vorsprache nötig wird, ist ein Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu vereinbaren. Genaue Angaben zur Person und zum Anliegen helfen sehr bei der Bearbeitung. Beim Betreten des Rathauses gelten die üblichen Hygiene-Regeln.

> Oftersheim: Ab 8 Uhr sind die Mitarbeiter im Rathaus und im Bürgerbüro wieder für alle Anliegen der Bürger zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Eine persönliche Vorsprache und das Betreten des Rathauses sind jedoch nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Bürger werden daher gebeten, telefonisch oder per Mail einen Termin zu vereinbaren. Aufgrund des derzeitig noch laufenden Schichtbetriebs kann es zu personellen Engpässen und aufgrund dessen zu Wartezeiten kommen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis und weist daher nochmals auf eine vorherige Terminabsprache mit den einzelnen Sachbearbeitern hin.

Zudem gilt, dass alle kommunalen Einrichtungen nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden dürfen. Dieser Schutz kann neben den professionellen Masken auch eine sogenannte Alltagsmaske oder ein Stofftuch vor Mund und Nase sein. "Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske dient dem Schutz des Gegenübers und leistet einen Beitrag, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Das Tragen einer solchen Behelfsmaske ist gleichermaßen eine Höflichkeitsgeste, die in der aktuellen Situation sehr zu befürworten ist", heißt es in einer Mitteilung aus dem Oftersheimer Rathaus. Zudem gelten Hygiene- und Abstandsregeln.