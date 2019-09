Plankstadt. (vw) Die Rechnungsergebnisse bei der Abwasserbeseitigung, die Kämmerer Hans-Peter Kroiher in der Gemeinderatssitzung präsentierte, waren erfreulich. Die Verluste aus den Vorjahren sind jetzt ausgeglichen. "Insgesamt wurde ganz gut kalkuliert", sagte Bürgermeister Nils Drescher. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum verrechnet werden. Der Gemeinderat stellte einstimmig die Überdeckung von 126.000 Euro beim Niederschlagswasser und beim Schmutzwasser in Höhe von 178.000 Euro für das Jahr 2018 fest.

"So ein Ergebnis hat die Gemeinde Plankstadt noch nie erwirtschaftet", meinte Drescher mit Blick auf die Jahresrechnung des vergangenen Haushaltsjahrs und das Ergebnis der Gemeindewasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018. Kroiher erläuterte dem Gremium die wesentlichen Zahlen. Für den Verwaltungshaushalt werden demnach Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 27 Millionen Euro festgestellt. Die allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 3,8 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt kommt bei Einnahmen und Ausgaben auf 13,6 Millionen Euro, die Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt 7,7 Millionen Euro.

Der Jahresgewinn des Eigenbetriebs Wasserversorgung von rund 41.000 Euro wird zum anteiligen Ausgleich des Vermögensplans verwendet. Kreditaufnahmen waren nicht nötig gewesen. Im Gegenteil. Das Geld reichte für außerordentliche Tilgungen in Höhe von 580.000 Euro. Die Schulden im Kernhaushalt belaufen sich danach noch auf 935.000 Euro. Das gesamte Rechnungsergebnis habe sich verbessert, weil die Einnahmesituation im Jahr 2018 sehr gut gewesen sei, sagte der Kämmerer. Er hoffe, dass die Konjunktur weiterhin so gut bleibe.

Der Fraktionssprecher der Plankstadter Liste, Stephan Verclas, sah den Haushalt allerdings nicht ganz so rosig. Es gebe viele nicht getätigte Investitionen, Plankstadt sei ja eigentlich schuldenfrei.

Jutta Schuster (CDU) sprach von einem "bombastischen Ergebnis", das der aktuellen Konjunktur geschuldet sei. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln. Die guten Zahlen würden die in den vergangenen Jahren verfolgte Politik des Gremiums bestärken. Die Gemeinde sei "gut gerüstet für die großen Projekte".

GLP-Sprecher Thomas Burger plädierte dafür, den Investitionsstau abzubauen. Er habe kein Verständnis dafür, wenn für Anträge kein Geld da sei: "Die Mittel müssen den Bürgern zugutekommen." Jutta Schneider (SPD) sah eine "auf den ersten Blick erfreuliche Rücklage". Der Anstieg des Sachvermögens sei zu begrüßen. Sie freue sich, dass der Wasserpreis stabil geblieben sei. Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht wurden einstimmig angenommen.